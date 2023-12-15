بنك الصين الشعبي يحدد سعر الدولار مقابل اليوان عند 7.0957

الاقتصاد
بوابة الفجر

قرر بنك الصين الشعبي صباح اليوم الجمعة تحديد سعر صرف اليوان مقابل الدولار الأمريكي عند مستوى 7.0957 يوان لكل دولار، في حين كانت التوقعات تشير إلى تسجيله 7.1132 يوان، وبلغ سعر إغلاق الزوج جلسة أمس 7.1099 يوان، كما قام البنك بضخ 50 مليار يوان ضمن عمليات إعادة الشراء في الأسواق لأجل 7 أيام، بعائد 1.8%.

وتجدر الإشارة إلى أن بنك الصين يقوم بالتأثير على سعر الدولار الأمريكي USD من خلال ربط قيمة عملته - اليوان - بعملة الدولار USD، حيث يستخدم البنك سياسة سعر الصرف الثابت، والتي تختلف عن سعر الصرف الحر الذي تستخدمه الولايات المتحدة والعديد من الدول الأخرى، مع ترك هامش تحرك لعملة الصين للتحرك في نطاق ضيق.

ويقوم بنك الصين بإدارة قيمة اليوان عن طريق إبقاءه ثابتا أمام سلة من عملات الدول التي تعتبر شركاء للصين. ويتم قياس السلة بسعر الدولار USD نظرا إلى أن الولايات المتحدة هي أكبر شريك تجاري لدولة الصين.

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