عقوبات مالية على لاعبي بيراميدز بعد التعادل أمام بلدية المحلة

الفجر الرياضي
بيراميدز
بيراميدز

قررت إدارة نادي بيراميدز توقيع عقوبات مالية على لاعبي الفريق بعد التعادل المخيب للآمال أمام بلدية المحلة في الدوري الممتاز.

عقوبات مالية على لاعبي  بيراميدز بعد التعادل أمام بلدية المحلة

وتعادل بيراميدز مع بلدية المحلة بهدفين لكل منهما في لقاء الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز والذي جرى على استاد الدفاع الجوي.

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وجاء قرار توقيع العقوبة بعد فقدان نقطتين هامتين في مشوار المنافسة على لقب بطولة الدوري الممتاز، ومع ارتباط الفريق بمباريات هامة خلال الأيام المقبلة، ومواجهة صن داونز في دوري أبطال إفريقيا، بجانب خوض مواجهات كأس السوبر المصري في الإمارات نهاية الشهر الجاري.
 

بلدية المحلة بيراميدز الدوري المصري كأس السوبر المصري
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