بث مباشر .. مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد يلا شوت اليوم في كأس العالم للأندية .. (يلا شوت)

منافسة المارد الأحمر والعميد، بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد يلا شوت اليوم في كأس العالم للأندية.. (يلا شوت)، وتشهد بطولة كأس العالم للأندية 2023 مواجهة نارية بين الأهلي المصري والاتحاد السعودي في الدور ربع النهائي، وذلك على أرضية ملعب الجوهرة المشعة في جدة، حيث يترقب عشاق كرة القدم هذه المواجهة التي تعد من بين أبرز لقاءات البطولة.

في مباراته الافتتاحية، نجح الاتحاد السعودي في تحقيق فوز ساحق على فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية نظيفة، مؤكدًا تألقه في مستهل مشواره. واليوم، يقف الاتحاد أمام تحدٍ كبير يتمثل في مواجهة الأهلي المصري، الفريق الحاصل على لقب دوري أبطال إفريقيا. سيسعى الاتحاد لتحقيق الفوز ومواصلة مسيرته نحو المربع الذهبي في البطولة.

من الجدير بالذكر أن الفريق الأهلاوي يتواجد في السعودية بقائمة تضم 28 لاعبًا، رغم أن القائمة النهائية التي ستشارك في البطولة تتسع لـ 23 لاعبًا فقط. ويأمل الفريق في تحقيق الانتصار والمضي قدمًا في المسابقة.

في حال فوز الأهلي، سيواجه فريق القاهرة فلومينينسي البرازيلي في نصف النهائي في 18 ديسمبر. وبالتالي، سيكون الأهلي على موعد مع مواجهة قوية تضاف إلى سجله الرياضي الحافل.

وبغض النظر عن نتيجة هذه المواجهة، سيعيش الأهلي أيامًا حافلة حيث يتأهب للمشاركة في بطولة السوبر المصري التي ستقام في الإمارات، مع استعداد الفريق لمواجهة شباب بلوزداد في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا بعد عودته من السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد بكأس العالم للأندية 2023

حصلت مجموعة قنوات SSC على حقوق كأس العالم للأندية 2023، وستكون القناة الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد هي SSC 1 HD، وذلك حصريًا في الوطن العربي الكبير من المحيط للخليج.

ولمشاهدة القمة العربية المنتظرة، عليك الاشتراك في الشبكة السعودية المالكة للحقوق الحصرية لنقل المونديال، وامتلاك جهاز GOBX المتاحة عليه.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد في كأس العالم للأندية 2023

قناة SSC 1 HD الناقلة لمباراة الاتحاد والأهلي بث مباشر في كأس العالم للأندية 2023، يمكن متابعتها فقط من خلال القمر الصناعي عبر سات عبر التردد التالي.

تردد قناة SSC 1 HD على نايل سات تردد قناة SSC 1 HD على عرب سات التردد: 12523

الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6 التردد: 12380.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4.

كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي والاتحاد في كأس العالم للأندية 2023

لا توجد إلا طريقة واحدة فقط لمشاهدة البث المباشر لمباراة الاتحاد والأهلي في كأس العالم للأندية، وهي الاشتراك في الباقة الرياضية على منصة شاهد.

الأهلي بث مباشر

موعد مباراة الاتحاد والأهلي في كأس العالم للأندية 2023 والقنوات الناقلة

المباراة توقيت السّعودية توقيت مصر توقيت الإمارات القنوات الناقلة الاتحاد - الأهلي 21:00 20:00 22:00 SSC SPORTS HD 1

ملعب المباراة: الجوهرة المشعة - جدة

حكم المباراة: خيسوس فالينزويلا

البطولة: كأس العالم للأندية 2023 - الدور ربع النّهائي

معلق المباراة: فهد خالد العتيبي - مدحت شلبي

ما تاريخ مواجهات الأهلي والاتحاد في البطولة العربية؟

أول مواجهة جمعت الأهلي والاتحاد تعود إلى البطولة العربية 1992، وحينها خيّم التعادل الإيجابي 2-2 على مجرياتها.

وتجدد اللقاء بين العملاقين في البطولة العربية 1995، وحينها كانت الغلبة للاتحاد بالفوز بهدف نظيف في جدة.

ومنذ ذلك الحين لم يلتق الأهلي والاتحاد في إطار عربي حتى الآن.

ما تاريخ مواجهات الأهلي والاتحاد في السوبر المصري السعودي؟

السوبر المصري السعودي كانت بطولة رائجة في بداية الألفينيات بين بطل الدوري المصري وبطل الدوري السعودي، ومن هنا التقى الأهلي مع الاتحاد في نسخة عام 2001.

في ذلك التوقيت، واصل "العميد" أفضليته على المارد الأحمر، وفاز عليه 3\2، ولكن هذه المرة على ستاد القاهرة الدولي.

وتجدر الإشارة إلى أن الفريقين كان من المفترض أن يلتقيا في كأس السوبر المصري السعودي 2018، إلا أن الأهلي اعتذر عن المشاركة بسبب ضغط المباريات آنذاك.

ما تاريخ مواجهات الأهلي والاتحاد في كأس العالم للأندية؟

التقى الأهلي والاتحاد في الدور الأول من كأس العالم للأندية 2005 في اليابان، وانتهت المواجهة بانتصار "نمور جدة" بنتيجة 1-0 بفضل هدف محمد نور من رأسية شهيرة في مرمى الحارس التاريخي عصام الحضري.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان مرة أخرى بعد سنوات طويلة، في نسخة مونديال الأندية 2023 في السعودية، بملعب الجوهرة المشعة ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

ما تاريخ مواجهات الأهلي المصري والاتحاد السعودي في كل البطولات؟

لم يسبق للأهلي وأن حقق الفوز على الاتحاد في أي 4 مباريات بـ 3 بطولات مختلفة جمعت الفريقين.

الغلبة للاتحاد الذي حقق الفوز على الأهلي 3 مرات، أما أفضل ما نجح النادي المصري في تحقيقه فكان التعادل في تسعينيات القرن الماضي.

تاريخ مواجهات الأهلي والاتحاد