يلا شوت مباشر الآن.. بث مباشر الهلال والوحدة | تويتر اليوم جودة عالية HD

يستضيف نادى الهلال نظيره الوحدة اليوم الجمعة 15 ديسمبر في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت مكة المكرمة في إطار مواجهات الجولة السابعة عشرة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين للموسم الحالي 2023-24.

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موعد مباراة الهلال والوحدة

يستقبل الهلال الوحدة اليوم الجمعة 15 ديسمبر في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت مكة المكرمة وذلك على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد وذلك ضمن منافسات الدورة السعودي للمحترفين للموسم الحالي 2023-24.

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ترتيب الهلال في الدوري السعودي

يحتل الهلال صدارة الدورى السعودى برصيد 44 نقطة جمعها من 16 مباراة، حيث فاز فى 14 مواجهة وتعادل فى لقاءين ولم يتذوق الزعيم طعم الخسارة محليا حتى الآن.

تغيير موعد مباراة الهلال والوحدة

وكان من مقررًا إقامة مباراة الهلال والوحدة اليوم الجمعة في تمام الساعة الثامنة مساء إلا أن رابطة أندية الدوري السعودي للمحترفين أعلنت تعديل موعدها بسبب تعارضها مع توقيت مباراة اتحاد جدة والأهلي في كأس العالم للأندية.

بيان رابطة الدوري السعودي

أصدرت رابطة الدوري السعودي بيان رسمي بسبب تغير موعد مباراة الهلال والوحدة وقالت رابطة الأندية في بيانها الرسمي عبر موقعها الإلكتروني، "أعلنت إدارة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين تقديم موعد انطلاق مباراتي الهلال والوحدة في الرياض، ومواجهة الفتح والشباب فى الإحساء، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من الدوري السعودي للمحترفين".

وأضاف البيان، "وتقرر أن تنطلق هاتين المواجهتين عند السادسة مساء اليوم، الجمعة، بدلا من موعدها السابق عند التاسعة مساءً، بتوقيت السعودية، وذلك نظرًا لتعارض توقيت المباراتين مع موعد انطلاق مباراة اتحاد جدة والأهلي بكأس العالم للأندية".

موعد مباراه الاهلي والاتحاد

تقام اليوم مباراة الأهلي والاتحاد اليوم الجمعة 15 ديسمبر 2023 في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت السعودية وذلك ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية.