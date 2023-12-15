بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد

كأس العالم للأندية بين Al Ahly v Al Ittihad اليوم، مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد بث مباشر يلا شوت اليوم في كأس العالم للأندية، تشهد بطولة كأس العالم للأندية 2023 مواجهة قوية في ربع النهائي بين الأهلي المصري واتحاد جدة السعودي. المباراة ستقام على أرضية ملعب الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) في جدة في 15 ديسمبر 2023، وتعد هذه المواجهة فرصة لعشاق كرة القدم لمتابعة قمة عربية مثيرة.

الأهلي، بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، يدخل المباراة وهو حامل لقب دوري أبطال إفريقيا لعام 2022، ويتطلع إلى تحقيق الفوز والتأهل للدور نصف النهائي. يستعد الفريق لهذه التحديات الكبيرة، ويسعى لتحقيق النجاح في هذه المنافسة الدولية المرموقة.

من جهة أخرى، يأتي اتحاد جدة إلى المواجهة بعد فوزه في المباراة الافتتاحية على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بنتيجة 3-0، وهو الفوز الذي قاده إلى الدور ربع النهائي. يسعى الفريق السعودي إلى تحقيق إنجاز كبير بالتأهل إلى المربع الذهبي في هذه البطولة العالمية.

الحكم الدولي الفينزويلي “خيسوس فالينزويلا سايز” سيدير المباراة، ويتطلع الجمهور إلى لقاء كروي ممتع يجمع بين هاتين الفرق العربيتين الكبيرتين. يعد اللقاء فرصة للفرق لإظهار قوتها ومهاراتها على المستوى العالمي.

تاريخيًا، التقى الأهلي واتحاد جدة في عدة مناسبات، وكان الأهلي هو الفريق الذي سيطر على معظم هذه المواجهات. إن تاريخ اللقاءات بين هذين الفريقين يضيء على الإثارة والتنافس القوي بينهما.

ستكون مواجهة الأهلي واتحاد جدة في كأس العالم للأندية 2023 من اللحظات المثيرة والمنتظرة في عالم كرة القدم، حيث يترقب الجمهور العربي هذا اللقاء الذي سيكون بمثابة تحدٍ كبير وفرصة للفرق للتألق على المسرح الدولي.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد في كأس العالم للأندية؟

مشاهدة مباراة الأهلي والأتحاد بث مباشر من المتوقع أن يشهد عشاق كرة القدم العربية والعالمية تنافسًا قويًا في مباراة الأهلي المصري واتحاد جدة السعودي في بطولة كأس العالم للأندية 2023. ستنقل هذه المواجهة المثيرة عبر قناة SSC SPORTS HD الأولى المشفرة، وهي القناة المختصة في بث جميع مباريات البطولة العالمية.

تُعتبر هذه البطولة مناسبة هامة للأهلي المصري، حامل لقب دوري أبطال إفريقيا لعام 2022، لتحقيق نجاح أكبر والتألق على المستوى الدولي. يسعى الفريق إلى الظهور بأفضل أداء وتحقيق الفوز في هذه المواجهة المهمة أمام البطل السعودي.

يأتي هذا اللقاء في إطار رغبة الأهلي في تحقيق مركز متقدم في البطولة، حيث يسعى اللاعبون إلى الاستعداد الجيد والتركيز الكامل لمواجهة التحديات التي قد يواجهونها أمام الاتحاد جدة. الفوز في هذه المباراة يعني التأهل إلى الدور المقبل ومواصلة المنافسة على اللقب.

من الجدير بالذكر أن هذه القناة المشفرة هي المكان الأمثل لمتابعة جميع تفاصيل ولحظات المباراة والتمتع بجودة البث وتحليلات الخبراء. يتطلع عشاق الأهلي واتحاد جدة إلى مشاهدة الأداء المثير ورؤية كيف سيتصدى الفريقان للضغوط ويسعيان للفوز وتحقيق حلم التأهل للدور النهائي.

قناة FOX SPORTS Eredivisie 4 / التردد، 11739 أفقي / معدل الترميز، 29900 / القمر، Astra 3A.

قناة Canale 5 Italia / التردد، 11917 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird.

قناة RTS 1 Serbia / التردد، 11554 افقي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Eutelsat W2.

قناة Sky Sport 1 Deutschland / التردد، 12031 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Astra 1B 1H 2C.

قناة TVP Sport HD / التردد، 10834 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird.

قناة Ziggo Sport Select HD / التردد، 12129 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Astra 3A.

قناة Club RTL / التردد، 12722 أفقي / معدل الترميز، 23500 / القمر، Astra 1B 1H 2C.

قناة ZDF HD / التردد، 11054 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot bird.

قناة Negaah TV / التردد، 11231 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر Afghansat 48°E.

قناة IRIB Varzesh / التردد، 11881 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، ARABSAT.

قناة Rai 1 / التردد، 11766 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird 1-6.

قناة TVi Portugal / التردد، 12322 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hispasat 1a.

قناة Eleven Sports 1 HD Portugal / التردد، 12398 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hispasat.

قناة Rah-e-Farda / التردد، 11293 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Afghansat 1.

قناة AZ Tv / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 416°E.

قناة TRT SPOR HD / التردد، 11054 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر،

قناة 3 Sport / التردد، 11293 عمودي / التردد، 11293 عمودي / القمر، Afghansat 1.

قناة Polsat Sport / التردد، 11158 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird.

قناة Sport 1 Czechia / التردد، 11804 عمودي / معدل الترميز، 28000 / القمر، THor 2/3.

الأهلي بث مباشر ضد الاتحاد

توقيت مباراة الاهلي والاتحاد

بث مباشر مباراة الاهلي والاتحاد ، وكما تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من مباراة الاهلي والاتحاد خلال جولة الدور الثاني من بطولة كاس العالم للاندية، مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، 8 مساءً بتوقيت مصر وليبيا والسودان، 9 مساءً بتوقيت السعودية والكويت والعراق وقطر والبحرين واليمن ولبنان وفلسطين والأردن والصومال وسوريا، 10 مساءً بتوقيت الامارات وسلطنة

استعدادت الفريقين لمواجهة الحسم اليوم

في تاريخه، يشارك الاتحاد للمرة الثانية في مونديال الأندية، في حين يتجه الأهلي للمشاركة التاسعة في هذه المسابقة التي تعتبر أكبر تجمع للأندية العربية والأفريقية، وهو النادي الثاني عالميًا من حيث عدد المرات التي شارك فيها بعد فريق أوكلاند سيتي من نيوزيلندا.

تم بيع تذاكر حضور المباراة بسرعة بمجرد أن أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن توافرها عبر موقعه الإلكتروني، وشهدت منافسة محتدمة بين الجمهور السعودي والمصري للحصول على أكبر عدد من المقاعد المتاحة.

من بين الأمور التي لفتت الانتباه وأثارت الكثير من النقاشات بين الجماهير والنقاد، تبرز تفوق الفريق السعودي في امتلاكه لعدد أكبر من اللاعبين المحترفين والنجوم الأجانب، مقارنةً بفريق النادي الأهلي الذي يمتلك عددًا أقل.

في المؤتمر الصحفي الذي أقيم قبل المباراة، صرح مارسيلو غاياردو، المدير الفني لفريق اتحاد جدة، بأنه لا يهم النظر إلى عدد الأجانب في كل فريق، حيث قال: "حتى لو لعب الأهلي بـ4 لاعبين محترفين فقط، بينما يلعب الاتحاد بـ10 أجانب، فإن الكرة في الملعب لا تهتم إلا بأفضل أداء خلال الـ90 دقيقة".

وواصل غاياردو قوله: "يتكون كل فريق من 11 لاعب على الملعب، فالجميع متساوون في هذا الشأن دون تفضيل لأي جانب على الآخر، وبالنسبة لفريقي، سأقوم بتشكيل الفريق النهائي الذي سيواجه الأهلي اليوم قبل أن أنام".

اتفاق كولر قبل لقاء الاتحاد السعودي

أكد مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، موافقته مع تصريحات مدرب الاتحاد جدة بشأن عدم إيلاء الأهمية لعدد الأجانب في كل فريق، وإنما التركيز على الأداء والتحضير للمباريات. وقبل المواجهة المرتقبة، أشار كولر إلى أنهم على علم بقوة الاتحاد جدة وتألقه في مباراته أمام أوكلاند، مؤكدًا أن الأهلي يعد فريقًا كبيرًا وطموحه هو تحقيق الفوز وتقديم أداء جيد في هذه المرحلة الهامة من البطولة.

وبالرغم من الاعتراف بأفضلية الاتحاد جدة نظرًا لللعب على أرضه وبين جماهيره، أكد كولر أن ملعب المباراة لا يُحسم النتيجة وأن أداء الفريق هو العامل الأهم. ورغم أن الأهلي يواجه تحديات بعد قطعه مسافة طويلة للوصول إلى جدة وعدم إجراء أي مباريات ودية في المملكة العربية السعودية قبل المواجهة، إلا أنه دعا اللاعبين إلى عدم التأثر بالظروف وتقديم أداء مميز.

يُظهر هذا اللقاء التواجه بين الفريقين الكبيرين في إطار ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2023، حيث يسعى الأهلي لتحقيق الفوز والتأهل إلى الدور التالي بتجاوز الاتحاد جدة، بينما يتطلع الفريق السعودي للفوز أمام جماهيره والتقدم في البطولة.