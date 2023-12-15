مشاهدة الأهلي يلا شوت اليوم.. بث مباشر مباراة الأهلي والاتحاد السعودي اليوم بدون تقطيع بكأس العالم للأندية

مشاهدة الاهلي يلا شوت اليوم.. بث مباشر مباراة الأهلي والاتحاد السعودي اليوم دون تقطيع بكأس العالم للأندية

بث مباشر
بث مباشر مباراة الأهلي
بث مباشر مباراة الأهلي والاتحاد السعودي

مشاهدة الاهلي يلا شوت اليوم.. بث مباشر مباراة الأهلي والاتحاد السعودي اليوم دون تقطيع بكأس العالم للأندية، تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، مساء اليوم، صوب ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية «الجوهرة المشعة»، لمشاهدة المباراة المنتظرة بين الأهلي والاتحاد السعودي، ضمن منافسات كأس العالم للأندية، المقامة على الأراضي السعودية.

يلتقي الأهلي المصري مع الاتحاد السعودي في مباراة قوية ومثيرة تجمع بين بطل إفريقيا وبطل آسيا، في إطار منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، وسبق أن التقى الفريقان في ثلاث مواجهات سابقة، حقق فيها الفريق السعودي الفوز في جميعها.

المواجهة الأولى
كانت المواجهة الأولى في عام 1995 في البطولة العربية، والتي أقيمت على أراضي المملكة العربية السعودية، وانتهت المباراة بفوز الاتحاد بنتيجة 1-0.

المواجهة الثانية
كانت المواجهة الثانية في عام 2001 في بطولة السوبر السعودي، وانتهت المباراة بفوز الاتحاد بنتيجة 3-2.

المواجهة الثالثة
كانت المواجهة الثالثة في عام 2005 في كأس العالم للأندية، وانتهت المباراة بفوز الاتحاد بنتيجة 1-0.

مشاهدة الأهلي يلا شوت اليوم

توقيت مباراة الأهلي والاتحاد  

بينما تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر، وفي تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت مصر والسودان وليبيا، بينما في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت السعودية والكويت والعراق وقطر والبحرين واليمن ولبنان وفلسطين والأردن والصومال وسوريا، وفي تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

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القنوات الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد جدة السعودي في كأس العالم للأندية

تنقل مباراة الأهلي واتحاد جدة السعودي عبر قناة SSC1 HD الناقل الحصري في الشرق الأوسط لمواجهات النسخة الحالية من كأس العالم للأندية كما يتم نقلها عبر قناة Sport TV1 Portugal عبر قمر Hispasat وقناة Arena Sport 5 HD Serbia على قمر Astra 3A.

تردد SSC Sports 1 الناقلة مباراة الأهلي والاتحاد عبر النايل سات

التردد: 12523.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد SSC Sports 1 الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد عبر عرب سات

التردد: 11747.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/2.

استقبال ترددات القنوات الرياضية لمباراة الاهلي واتحاد جدة

ssc اس اس سي السعودية الرياضيةاسم القناة
نايل ساتالقمر الصناعي
12562التردد
27500معدل الترميز
عمودي vالاستقطاب
DVB-S2/8PSKالنظام
¾ أو 2/3معامل التصحيح

 

ssc اس اس سي السعودية الرياضيةاسم القناة
بدر ساتالقمر الصناعي
12418التردد
27500معدل الترميز
أفقي  Hالاستقطاب
DVB-S2/8PSKالنظام
¾ أو 2/3معامل التصحيح

تمكن فريق اتحاد جدة بقيادة النجم الفرنسي العالمي كريم بنزيما، من توجيه رسالة شديدة اللهجة إلى بطل إفريقيا النادي الأهلي، وذلك عقب الفوز الكبير في مباراة افتتاح المونديال أمام أوكلاند سيتي النيوزلندي بثلاثية نظيفة، وقع عليها الثلاثي المميز «بنزيما - نجولو كانتي - رومارينو».

بث مباشر مباراة الأهلي والاتحاد السعودي

بينما يخوض النادي الأهلي مباراة الاتحاد، وهو عينه على الفوز فقط لاغير، لا سيما أن الفريق الأحمر مُعتاد على أجواء مونديال الأندية ويمتلك خبرة كبيرة في مشاركات المونديال، وحصد الميدالية البروزنية من قبل في ثلاث مناسبات.

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التشكيل المتوقع للاتحاد السعودي أمام النادي الأهلي

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

خط الدفاع: زكريا هوساوي – أحمد حجازي – كادش – عمر هوساوي

خط الوسط: نجولو كانتي – فيصل الغامدي – صالح العمري – فابينيو

خط الهجوم: روماينيهو– كريم بنزيما.

التشكيل المتوقع لـ الأهلي أمام الاتحاد السعودي

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، محمد هاني

خط الوسط: مروان عطية، أليو ديانج، إمام عاشور

خط الهجوم: حسين الشحات، بيرسي تاو، محمود كهربا.

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