بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والوحدة يلا شوت اليوم في الدوري السعودي

بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والوحدة يلا شوت اليوم في الدوري السعودي، ويُظهر الهلال استمراره في التقدم بخطى واثقة نحو تحقيق لقب دوري روشن السعودي، وذلك بعد بداية موفقة خلال الموسم وتحقيق نتائج مبهرة في المواجهات المباشرة مع منافسيه الرئيسيين، بهدف التنافس بقوة من أجل حصد اللقب.

تتجه أنظار فريق الهلال نحو المواجهة المقبلة في الجولة السابعة عشر، حيث يستعد لمواجهة الوحدة بهدف زيادة فارق النقاط وتعميق الفارق عن المنافس المباشر، النصر، الذي يحتل المركز الثاني بفارق 37 نقطة وقد تم تأجيل مباراته أمام الاتحاد في هذه الجولة.

في حال تحقيق الهلال الفوز على الوحدة، سيكون بإمكانه رفع فارق النقاط إلى 10 نقاط، وتعزيز مكانته في صدارة الترتيب. يعزز الهلال موقعه القوي في المنافسة من خلال أداء قوي في المواجهات المباشرة مع الوحدة، حيث حقق الفريق 4 انتصارات متتالية في آخر 4 مباريات بين الفريقين.

يعتمد الهلال بشكل كبير على فعالية مهاجميه، خاصة مع تألق الصربي ألكسندر ميتروفيتش، الذي يتصدر قائمة هدافي الدوري بـ14 هدفًا. يمثل ميتروفيتش عنصرًا محوريًا في خطط الفريق لتحقيق الفوز والاستمرار في المنافسة على اللقب.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال اليوم أمام الوحدة في دوري روشن السّعودي

تملك شبكة قنوات "SSC SPORTS " الحقوق الحصريّة لدوري روشن السّعودي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتُبث مباراة الهلال والوحدة عبر قناة "SSC EXTRA HD 2 " بصوت المعلق علي سعيد الكعبي انطلاقا من الـ18 بتوقيت السّعودية والـ17 بتوقيت مصر والـ19 بتوقيت الإمارات.

الهلال والوحدة بث مباشر

قناة SSC EXTRA HD 2 على عرب سات

التردد: 12418

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة الهلال والوحدة أونلاين؟

توفر منصة "شاهد" خدمة مشاهدة المباريات المباشرة الخاصة بدوري روشن السّعودي عبر تطبيق "SHAHID VIP" وهو تطبيق مدفوع، يوفر للمشاهد جميع مباريات كرة القدم التي تهمّ الكرة السّعودية ومباريات أخرى عربيّة وعالمية، إضافة إلى كرة القدم بإمكان الجماهير العربيّة متابعة مجموعة من الأحداث الرياضية الأخرى، بالإضافة إلى إنتاجات أخرى فنية وترفيهية.

ترتيب الفريقين في الدوري

تتصدر فريق الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي حاليًا، حيث نجح في تحقيق رصيد يبلغ 44 نقطة بعد إجراء 16 مباراة. استطاع الفريق تحقيق الفوز في 14 من هذه المباريات، فيما اكتفى بالتعادل في مباراتين، دون أن يتلقى أي هزيمة حتى الآن.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال والوحدة في الدوري السعودي | من هنـــا

من ناحية أخرى، يحتل فريق الوحدة المركز التاسع في الترتيب العام، حيث يمتلك رصيدًا إجماليًا يبلغ 22 نقطة بعد خوض 16 مباراة. نجح الفريق في تحقيق الفوز في سبع مباريات، بينما اكتفى بالتعادل في مباراة واحدة، وخسر ثماني مباريات.

تغيير موعد الهلال والوحدة

تم تعديل موعد المباراة التي كان من المقرر إقامتها اليوم، الجمعة، في تمام الثامنة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية. تم إعلان هذا التعديل من قبل رابطة أندية الدوري السعودي للمحترفين نظرًا لتداخل موعد المباراة مع لقاء اتحاد جدة والأهلي في كأس العالم للأندية.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال والوحدة في الدوري السعودي | من هنـــا

وأفادت رابطة الأندية في بيان رسمي نشرته على موقعها الإلكتروني أن إدارة المسابقات قررت تقديم موعد انطلاق المباراتين، حيث ستنطلق مواجهة الهلال والوحدة في الرياض، ومواجهة الفتح والشباب في الإحساء، في تمام السادسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية بدلًا من الموعد السابق الذي كان محددًا في التاسعة مساءً.

تم اتخاذ هذا القرار بناءً على تضارب مواعيد المباراتين مع مباراة اتحاد جدة والأهلي في كأس العالم للأندية. يجدر بالذكر أن الساعة السادسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية توافق الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.