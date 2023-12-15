مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد بث مباشر اليوم يلا شوت

بث مباشر مباراة الأهلي المصري ضد الإتحاد السعودي تويتر: مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد بث مباشر اليوم يلا شوت، ويترقب عشاق كرة القدم السعودية والعالمية مواجهة نارية في ربع نهائي كأس العالم للأندية، حيث يستعد النادي الأهلي المصري لمواجهة نظيره السعودي اتحاد جدة، في مباراة مرتقبة على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بالمملكة العربية السعودية، في تمام الثامنة مساءً بتوقيت المملكة.

الاتحاد، كممثل للدولة المضيفة، حقق تأهله لربع النهائي بعد أداء متميز أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي في المباراة التمهيدية، حيث فاز بنتيجة 3-0. هذا الانتصار الباهر أهله لمواجهة بطل إفريقيا، الأهلي المصري، في مواجهة مرتقبة تجمع بين الحماس والمهارة.

تأتي هذه المباراة في إطار البحث عن المكان في نصف نهائي البطولة، حيث يتطلع الفريق الفائز إلى مواجهة فلومينينسي البرازيلي في 18 ديسمبر. وبالتالي، تكون المنافسة أكثر حدة وتنافسًا لتحقيق التأهل للمراحل المتقدمة.

على الصعيدين التكتيكي والتدريبي، أنهى الفريقان استعداداتهما للمواجهة المرتقبة. قاد مارسيلو جاياردو، المدير الفني لاتحاد جدة، الفريق في 6 مباريات منذ توليه المسؤولية، وقام بتطبيق خطط تكتيكية مختلفة في التشكيلات الأساسية، مما يشير إلى استعداد شامل لمواجهة الأهلي.

من جهته، أعلن الأهلي عن اكتمال تدريباته استعدادًا لهذه المواجهة الهامة. يقود الفريق الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، الذي أكد أن فريقه جاهز لتحقيق النجاح في هذه المرحلة الحاسمة من البطولة.

بهذا السياق، يظهر الفريقان استعدادًا كبيرًا للمواجهة، وتتسارع التوقعات والتحليلات حول مجريات المباراة ومن سيحسم تلك القمة المثيرة. يبقى الجمهور في حالة من التشوق لرؤية تلك اللحظات المثيرة على أرض الملعب، في انتظار معركة كروية لا تُنسى تجمع بين فريقين كبيرين يسعيان للمضي قدمًا في مشوارهما نحو التتويج بلقب كأس العالم للأندية.

موعد مباراة الأهلي والاتحاد السعودي في كأس العالم للأندية

وحدد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» مساء اليوم الجمعة الموافق 15 من شهر ديسمبر الجاري، ليكون هو موعد مباراة الأهلي والاتحاد السعودي، في كأس العالم للأندية 2023، وذلك على أرضية ستاد «الجوهرة المشعة».

مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد السعودي في كأس العالم للأندية

وتنطلق مباراة الأهلي والاتحاد السعودي، في ربع نهائي المونديال، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والعاشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد السعودي في كأس العالم للأندية

وتُعد مجموعة قنوات SSC السعودية هي الناقل الحصري لمباريات كأس العالم للأندية، وبالتالي هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد السعودي، تذاع مباراة الأهلى واتحاد جدة السعودى عبر قناة SSC HD Sports والتي يعلق عليها مدحت شلبى، فى الثامنة مساء اليوم فى ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية.

تردد قناة SSC الرياضية السعودية علي البدر سات

التردد: 12418.

معدل الترميز: 27500.

نوع الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة SSC الرياضية السعودية علي العرب سات

التردد: 12417.

معدل الترميز: 27500.

نوع الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

القنوات الناقلة لمباراة اتحاد جدة والأهلى اليوم

مباراة الأهلي والاتحاد السعودي في كأس العالم للأندية

وتضم القائمة النهائية للأهلي في مونديال الأندية كلًا من: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء وعلي معلول وكريم الدبيس وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وخالد عبد الفتاح ومحمد هاني وأكرم توفيق وعمرو السولية وأليو ديانج ومروان عطية وإمام عاشور وأحمد نبيل كوكا، ومحمد مجدي أفشة وبيرسي تاو وطاهر محمد طاهر وكريم فواد وحسين الشحات وكهربا وموديست.

واللاعبون الخمسة الذين سافروا مع الفريق للسعودية وغير مُقيدين فى قائمة المونديال تحسبًا للسفر للإمارات من السعودية وهم: صلاح محسن وكريم نيدفيد ومحمود متولي ومصطفى مخلوف ومحمد زعلوك، وتقرر ضم الثنائي متولي ومخلوف بدلًا من عبد القادر وكريستو خلال الساعات الأخيرة بعد إصابة عبد القادر وكريستو مؤخرًا فى العضلة الخلفية.

وحال فوز الأهلي في مباراة اتحاد جدة السعودي الليلة بمونديال الأندية سيواصل الأحمر مشواره فى بطولة كأس العالم للأندية بمواجهة فلومنينسي البرازيلي، بطل كوبا لبيرتادوريس، في نصف النهائي يوم 18 ديسمبر الجارى، وبالتالي سيُسافر من السعودية للإمارات لخوض السوبر المصري.

وحال خسارة الأهلي مباراته الأولى فى مونديال الأندية سيعود الفريق للقاهرة، ثم يطير بعدها بيومين إلى الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد فى الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، والتي ستقام 21 ديسمبر.