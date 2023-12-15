كوورة لايف مباشر الآن.. بث حي مباراة الاهلي والاتحاد- تويتر HD اليوم مشاهدة رابط سريع دون تقطيع

يخوض الأهلي اليوم أول مبارياته في بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها السعودية وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة التاسعة بتوقيت مكةالمكرمة على ملعب الجوهرة المشعة ضد الاتحاد السعودي وتعد مباراة الأهلي والاتحاد ثالث مباراة من مباريات بطولة كأس العالم للأندية وتصدرت مباراة الأهلي والاتحاد محرك البحث قبل ساعات قليلة من بداية المباراة حيث يبحث عشاق كرة القدم الآن عن كيفية مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد مباشر اليوم.

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مباراة الأهلي والاتحاد

ينتظر عشاق كرة القدم اليوم مواجهة نارية بين الأهلي والاتحاد وذلك ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية حيث تتجه الأنظار صوب أرضية ملعب الجوهرة المشعة الذي يحتضن القمة العربية بين الأهلي والاتحاد.

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موعد مباراة الاهلي والاتحاد

تقام مباراة الأهلي والاتحاد اليوم الجمعة 15 ديسمبر 2023 في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة على ملعب الجوهرة المشعة في المملكة العربية السعودية وذلك ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها السعودية.

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القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد

تمتلك شبكة قنوات SSC حقوق بث كأس العالم للأندية وتذاع مباراة الأهلي والاتحاد SSC 1 HD بتعليق المعلق فهد العتيبي على القناة الصوتية الأولى ومدحت شلبي على القناة الصوتية الثانية.

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قناة SSC HD1 على القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

قناة SSC HD1 على العرب سات

تردد القناة: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/5