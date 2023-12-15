كورة لايف الآن ( 1 - 0 ) الشوط الثاني مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد بث مباشر يلا شوت اليوم 15 - 12 - 2023 في كأس العالم للأندية

مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد بث مباشر يلا شوت اليوم

جولة عربية بين Al Ahly - Al Ittihad اليوم، مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد بث مباشر يلا شوت اليوم 15 - 12 - 2023 في كأس العالم للأندية، وتشهد المسابقة العالمية لأندية الكرة القدم اليوم مباراة منتظرة بفارغ الصبر، حيث يلتقي النادي الأهلي المصري بالاتحاد السعودي في إطار منافسات ربع نهائي كأس العالم للأندية الأبطال للموسم 2023-24.

انطلقت رحلة الاتحاد السعودي في البطولة بنجاح، إذ حقق فوزًا مقنعًا على أوكلاند سيتي بثلاثة أهداف في المباراة التمهيدية، مما يؤهله لمواجهة الفريق القوي، الأهلي المصري، في دور الثمانية.

الشوط الأول ينتهي لصالح المارد الأحمر

سجل التونسي علي معلول، لاعب الأهلي، الهدف الأول لفريقه في مرمى اتحاد جدة، في المباراة التى تقام حاليًا، على ملعب الجوهرة، ضمن منافسات كأس العالم للأندية 2023 ، وحصل النادي الأهلي على ركلة جزاء، في الدقيقة "20" من عمر اللقاء، بعدما لمست الكرة إلى يد مدافع اتحاد جدة داخل منطقة الجزاء.

ونجح علي معلول، في تسجيل الهدف الأول في مرمى اتحاد جدة، وذلك من خلال تسديد ركلة الجزاء بقوة في المرمى.

يأتي هذا اللقاء في إطار النسخة الحالية من كأس العالم للأندية، التي تشهد مشاركة سبعة أندية بارزة من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك الفرق البرازيلية والإنجليزية واليابانية والمكسيكية والنيوزيلندية والمصرية والسعودية.

الأهلي يشارك في هذه البطولة باعتباره بطلًا لقارة إفريقيا، حاز على لقب دوري الأبطال في النسخة السابقة، بينما يشارك الاتحاد بصفته بطلًا للدوري المحلي في المملكة العربية السعودية، مما يجعل هذا اللقاء أكثر إثارة وتنافسًا.

مع تألق الفريقين وحصولهما على الألقاب المحلية، ينتظر عشاق الكرة العربية والعالمية مباراة مثيرة ومليئة بالتشويق، حيث يتطلع الجميع لمتابعة مجريات هذه القمة الكروية المثيرة ومعرفة الفريق الذي سيتأهل إلى المربع الذهبي للبطولة.

مشاهدة مباراة الأهلي واتحاد جدة وقنوات البث المباشر

تتاح فرصة مشاهدة مشاهدة مباراة الأهلي واتحاد جدة بث مباشر حصريا على شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية، التي فازت بحقوق بث بطولة كأس العالم للأندية، المقامة في المملكة العربية السعودية لأول مرة، وتنقل مباراة الافتتاح على قناة SSC1.

وتظهر قناة SSC1 على تردد 12523 على نايل سات، بمعدل ترميز 27500، واستقطاب عمودي، ومعامل تصحيح الخطأ 4/3.

وعلى القمر الصناعي عرب سات، تبث القناة عبر تردد 12418، بمعدل ترميز 27500، واستقطاب رأسي، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.

كم مواجهة بين الأهلي واتحاد جدة؟

ستكون مواجهة الأهلي والاتحاد هي الثانية في تاريخ لقاءات الفريقين في بطولة كأس العالم للأندية، حيث كانت المواجهة الأولى والوحيدة بينهما في عام 2005 في مونديال اليابان للأندية.

الاتحاد حقق وقتها فوزا تاريخيا بهدف نظيف لأسطورته محمد نور في شباك الحارس التاريخي للنادي الأهلي عصام الحضري، لتنتهي أولى مشاركات الأحمر في البطولة بشكل مخيب للآمال.

تاريخ مشاركات الأهلي واتحاد جدة؟

لم يظهر الاتحاد في مونديال الأندية سوى في نسخة عام 2005 فقط، حيث لم ينجح في تحقيق الفوز ببطولة دوري أبطال آسيا للحصول على بطاقة المشاركة.

الإنجاز الوحيد للفريق السعودي في البطولة كان بلوغ نصف النهائي، لكنه خسر بعد ذلك مباراة الميدالية البرونزية، ليكتفي بالظهور المشرف دون التتويج بميدالية.

وسيلعب الاتحاد للمرة الثانية في البطولة، لكن هذه المرة بصفته بطل الدوري السعودي، حيث تنص اللوائح على مشاركة بطل آخر نسخة دوري للبلد المستضيف للمسابقة.

على الجهة الأخرى يظهر النادي الأهلي في مونديال الأندية للمرة التاسعة في تاريخه، حيث شارك من قبل في 8 نسخ، في قاراتي آسيا وإفريقيا.

وحصد النادي الأهلي في مشاركاته السابقة 3 ميداليات برونزية، ليصبح أكثر الأندية العربية والإفريقية حصولا على ميداليات مونديال الأندية.

مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد بث مباشر يلا شوت اليوم

ترددات القنوات الناقلة للمباراة

فيما يلي ترددات القنوات الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد جدة في كأس العالم للأندية:

قنوات ssc علي نايل سات: 12523، أفقي، 27500 أو علي العرب سات: 12418، أفقي، 27500

قناة Varzesh HD: إنتل سات: 11555، رأسي، 30000

قناة Football HD: الياه سات: 11785، أفقي، 27500

قناة CBC Sport HD:Europe*Star 1: 11135، أفقي، 27500

تردد قناة SSC 1 HD على نايل سات تردد قناة SSC 1 HD على عرب سات التردد: 12523

الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6 التردد: 12380.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4.

خطوات مشاهدة المباراة

بعد اختيار الطريقة التي تريد من خلالها مشاهدة المباراة، عليك اتباع الخطوات التالية:

باقات شاهد vip:انتقل إلى الموقع الإلكتروني أو تطبيق شاهد ثم قم بتسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد واختر الباقة التي تريد الاشتراك فيها ثم ادفع ثمن الباقة وابدأ مشاهدة المباراة من خلال التطبيق أو الموقع الإلكتروني.

كيفية مشاهدة قنوات ssc

قم بضبط جهاز الاستقبال الخاص بك على أحد الأقمار الصناعية نايل سات أو عرب سات.

ادخل تردد القناة التي تريد مشاهدتها.

ابدأ مشاهدة المباراة.

تشكيل مباراة الأهلي والاتحاد السعودي

أولًا: تشكيل الأهلي اليوم

حراسة المرمى محمد الشناوي. في خط الدفاع علي معلول - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - محمد هاني. في خط الوسط إمام عاشور - مروان عطية - أليو ديانج. في خط الهجوم بيرسي تاو - محمود كهربا - حسين الشحات.

ثانيًا: تشكيل الاتحاد السعودي اليوم

حراسة المرمى جروهي. في خط الدفاع زكريا هوساوي - أحمد حجازي - حسن قادش - مهند شنقيطي. في خط الوسط فابينيو - فيصل الغامدي - نجولو كانتي. في خط الهجوم كورنادو - كريم بنزيما - رومارينو.

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يواجه النادي الأهلي المصري نظيره الاتحاد السعودي على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في الجولة الثانية من كأس العالم للأندية 2023 يوم الجمعة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد السعودي في كأس العالم للأندية | من هنـــا

تأهل الأهلي مباشرة إلى الجولة الثانية بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا 2022-2023، ويشارك النادي في كأس العالم للأندية للمرة التاسعة، حيث حقق المركز الرابع في الموسم الماضي.

حجز الاتحاد مكانه في الجولة الثانية بفوز مريح 3-0 على أوكلاند سيتي يوم الثلاثاء، واستفاد نجوم الفريق ذوو الخبرة في كأس العالم للأندية، رومارينيو، نغولو كانتي، وكريم بنزيما، من خبرتهم وسجلوا أهدافًا في غضون 11 دقيقة في الشوط الأول.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد السعودي في كأس العالم للأندية | من هنـــا

لم يخسر الأهلي في آخر ثماني مباريات له في جميع المسابقات، وتعادل في ثلاث مباريات متتالية، وفي مباراتهم السابقة، تعادلوا دون أهداف مع بلوزداد في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة.

عانى الاتحاد من هزيمة واحدة فقط في آخر سبع مباريات له، كما فاز بأربع من آخر خمس مباريات له، وسجل هدفين على الأقل في كل فوز.

تشكيلة الأهلي الرسمية اليوم

مشاهدة مباراة الأهلي اليوم في كأس العالم للأندية

تشكيلة الاتحاد الرسمية اليوم