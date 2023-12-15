مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد بث مباشر يوتيوب (0-0) اليوم في كأس العالم للأندية

مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد كورة لايف

مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد بث مباشر يوتيوب اليوم في كأس العالم للأندية يترقب عشاق كرة القدم واحدة من أهم مباريات اليوم، عندما يصطدم فريق الكرة الأولي بالنادي الأهلي المصري ضد الاتحاد السعودي، في إطار منافسات الدور ربع النهائي من مسابقة كأس العالم للأندية الأبطال 2023-24.

ويمكنكم مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد بث مباشر عبر قناة ssc1 بصوت المعلق فهد العتيبي، وssc5 بتعليق مدحت شلبي، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

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كان اتحاد جد قد بدأ مشواره في كأس العالم للأندية مساء يوم الثلاثاء الماضي، وفاز على أوكلاند سيتي بنتيجة ثلاثة أهداف، ليضرب موعدًا مع الأهلي في الدوري التالي.

ومن المقرر ان يقام مونديال كأس العالم للأندية بمشاركة سبعة أندية وهي: فلومينينسي البرازيلي، ومانشستر سيتي، وأوراوا، وليون المكسيكي، وأوكلاند سيتي، والاتحاد السعودي، والأهلي المضري.

وتأتي مشاركة الاهل في كأس العالم بصفته بطلًا لقارة إفريقيا بعد أن حصد لقب دوري الأبطال في آخر نسخة، أما الاتحاد فيشارك بصفته بطل الدوري المحلي للبلد المستضيف “السعودية”.

تاريخ مواجهات الاتحاد والأهلي والمصري

نرصد لكم خلال الجدول التالي: تاريخ مواجهات الاتحاد والأهلي والمصري، قبل المواجهة المرتقبة الليلة على ملعب استاد الملك عبدالله «الجوهرة المشعة» بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

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