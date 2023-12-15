بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي واتحاد جدة في بطولة كأس العالم للأندية | يلا شوت

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي واتحاد جدة في بطولة كأس العالم للأندية

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي واتحاد جدة في بطولة كأس العالم للأندية ، يترقب جمهور النادي الأهلي بفارغ الصبر موعد أول مباراة لفريقهم في بطولة كأس العالم للأندية أمام اتحاد جدة السعودي، المقرر لها الثامنة مساءً اليوم، الجمعة. يشارك المارد الأحمر في هذه البطولة باعتباره بطل النسخة الأخيرة من دوري أبطال إفريقيا، وهو إنجاز يضاف إلى سجل الأهلي الحافل بالإنجازات.

ويستعد الأهلي بكل تأهب للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية للمرة التاسعة في تاريخه، والرابعة على التوالي، في النسخة العشرون التي تقام لأول مرة في السعودية خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر الجاري. يحمل الأهلي سجلًا مشرفًا في تاريخ مونديال الأندية، إذ يعتبر ثاني أكثر الأندية مشاركة في البطولة بعد أوكلاند سيتي النيوزيلندي.

تأتي مشاركة الأهلي في هذه النسخة كفرصة لتحقيق مكانة أفضل من المركز الثالث الذي حققه في ثلاث مناسبات سابقة (2006، 2020، 2021). يطمح الجمهور واللاعبين في تحقيق إنجاز يعكس تميز الفريق وقوته على الساحة الدولية.

يتألق الأهلي في هذه البطولة بتاريخ مميز، حيث شارك في النسخ السابقة في أعوام 2005، و2006، و2008، 2012، و2013، و2020، و2021، و2022. يتحمل اللاعبون المسؤولية والتحدي لتقديم أداء متميز يليق بتاريخ النادي العريق.

من جانبه، يشارك نادي اتحاد جدة في كأس العالم للأندية للمرة الثانية، بعد ظهوره الأول في نسخة 2005 باليابان. يأتي اتحاد جدة كحامل لقب الدوري السعودي وفريق مستضيف، ويسعى لتحقيق إنجازات جديدة في هذا الحدث الرياضي العالمي.

تُظهر هذه النسخة أهمية خاصة، حيث ستكون الأخيرة بالنظام الحالي، ومن المتوقع تغييره في النسخ المقبلة مع زيادة عدد الفرق المشاركة. يترقب جمهور الأهلي وجماهير الكرة السعودية هذا الحدث بشغف، في انتظار لحظات التألق والبطولة التي قد تكون ذكرى لا تنسى في تاريخ النادي والرياضة السعودية.

هذه البطولة ليست مجرد منافسة بين أندية، بل هي فرصة للأهلي واتحاد جدة لتحقيق شرف التأهل إلى مراحل متقدمة وترك بصمة إيجابية في عقول عشاق الرياضة. يعد اللقاء الافتتاحي أمام اتحاد جدة فرصة حقيقية للأهلي لبداية مثيرة في هذه البطولة العالمية المميزة.

ما هو موعد مباراة الاتحاد السعودي والأهلي في ربع النهائي ؟

ستكون مدينة "الملك عبدالله الرياضية" في جدة، شاهدةً على اللقاء الرياضي المثير بين الاتحاد السعودي والأهلي المصري في إطار منافسات كأس العالم للأندية 2023. يُنتظر أن يكون يوم الجمعة الموافق 15 ديسمبر هو موعد اللقاء المنتظر، حيث ستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر، والتاسعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والعاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

تعد هذه المباراة فرصةً ذهبيةً لمحبي كرة القدم العربية لمتابعة صراعٍ حماسي بين فريقين عملاقين، وذلك في إطار المنافسة الشديدة ضمن بطولة كأس العالم للأندية. يترقب المشجعون لحظات مثيرة ومشوقة على أرض الملعب، حيث سيتنافس الاتحاد والأهلي على تحقيق الفوز والتأهل إلى المراحل اللاحقة في البطولة.

الأهلي ضد الاتحاد السعودي سيتم بث المباراة مباشرة، وستكون هذه التجربة فريدة من نوعها للمتابعين، حيث ستجمع المباراة بين الحماس والتحدي. يتنافس الفريقان بقوة وتصميم على تحقيق الفوز وتحقيق اللقب الغالي في هذه البطولة الرياضية الكبرى.

الأهلي والاتحاد بث مباشر

سيكون الملعب الرياضي في جدة شاهدًا على تلك المعركة المثيرة، حيث يتطلع الجميع إلى رؤية أفضل أداء وأجمل لحظات اللعب التي ستميز هذه المباراة. يعكس موعد ومكان المباراة الاهتمام الكبير بها، حيث ستكون هذه اللحظات فرصة للجماهير العربية والعالمية لمتابعة هذا الصراع الكروي الرائع وتشجيع فرقها المفضلة.

ما تشكيل الأهلي المتوقع أمام الاتحاد السعودي؟

حراسة المرمى محمد الشناوي خط الدفاع علي معلول، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، محمد هاني خط الوسط مروان عطية، أليو ديانج، إمام عاشور خط الهجوم حسين الشحات، بيرسي تاو، محمود كهربا.

ما تشكيل الاتحاد المتوقع ضد الأهلي المصري؟

حراسة المرمى مارسيلو جروهي خط الدفاع زكريا هوساوي – أحمد حجازي – كادش – عمر هوساوي خط الوسط نجولو كانتي – فيصل الغامدي – صالح العمري – فابينيو خط الهجوم روماينيهو– كريم بنزيما.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد اليوم مجانا في كأس العالم للأندية 2023

وتضع شبكة SSC SPORTS HD مجموعة من خيارات أمام الجماهير العربيّة، إذ بإمكان الجماهير المشتركة في منطقة الخليج متابعة المباراة عبر القناة فائقة الجودة، وعبر صوت المعلق الذي تريده، كما تضع إمكانية متابعة المباراة عبر تطبيق "شاهد" الذي يوفر جميع مباريات الكرة السّعودية بالإضافة إلى بعض الأحداث العالمية على غرار مباراة الاتحاد والأهلي.

وأخيرا بإمكان الجماهير العربيّة متابعة المباراة عبر جودة SD على القناة المفتوحة على عرب سات، وهي SSC SPORTS، ومنذ بداية الموسم، قررت شبكة SSC SPORTS وضع القنوات فائقة الجودة على التشفير بينما القنوات SD مفتوحة أمام عشاق الكرة السّعودية والعالمية وتنقل بعض المباريات المهمّة.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الاتحاد السعودي اليوم:

تردد قناة SSC 1 HD على نايل سات تردد قناة SSC 1 HD على عرب سات التردد: 12523

الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6 التردد: 12380.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4.

طريق الفائز من مباراة الأهلي والاتحاد في كأس العالم

ومن المقرر أن يواجه الفائز من مباراة الأهلي والاتحاد التي تقام في إطار مواجهات دور الربع النهائي في بطولة كأس العالم للأندية، بطل ليبراتادوريس فريق فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي البطولة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد السعودي في كأس العالم للأندية | من هنـــا

الجهة الآخرة

بينما يواجه الفائز من مباراة ليون مكسيكي واوراوا الياباني التي تقام في ربع نهائي مونديال الأندية، مانشستر سيتي بطل دوري أبطال أوروبا في إطار نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

ماذا ينتظر الفائز من مباراة الأهلي واتحاد جدة؟

الفائز من مباراة الأهلي واتحاد جدة فى دور ربع نهائي المونديال سيكون على موعد مع فريق فلومينينسي البرازيلي، بطل كوبا ليبرتادوريس، فى نصف النهائي المقرر إقامته يوم 18 ديسمبر الجاري.

ويشارك اتحاد جدة فى كأس العالم للأندية للمرة الثانية فى تاريخه، بينما يخوض مانشستر سيتى لأول مرة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد السعودي في كأس العالم للأندية | من هنـــا

وكانت قرعة كأس العالم للأندية 2023،أوقعت الأهلى فى طريق فلومينينسى بطل أمريكا الجنوبية، وذلك حال تخطي المارد الأحمر، للفائز من اتحاد جدة وأوكلاند فى الدور الثاني، ليتجنب الأهلى مواجهة مانشستر سيتي بطل دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الماضى.



كما ينتظر السيتى الفائز من أوراوا ريد دياموندز وليون المكسيكى فى الدور نصف النهائى من بطولة كأس العالم للأندية 2023.