آلحين مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد في كأس العالم للأندية Al Ahly vs. Al Ittihad

مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد يلا شوت في كأس العالم للأندية Al Ahly vs. Al Ittihad

مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد في كأس العالم للأندية Al Ahly vs. Al Ittihad يوم الجمعة، سيواجه الفريق المصري الأهلي وجهًا لوجه مع الفريق السعودي الاتحاد في الجولة الثانية من كأس العالم للأندية.

يظهر الأهلي في البطولة بصفته الفائز بدوري أبطال إفريقيا، بينما يمثل الاتحاد الدولة المضيفة بعد فوزه بالدوري السعودي للمحترفين 2022-23.وسيدخل الأهلي المنافسة في الدور الثاني بعد فوزه بنسخة 2022-23 من دوري أبطال إفريقيا.

مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد في كأس العالم للأندية

تفوق النادي الأكثر نجاحًا في إفريقيا على الوداد في النهائي، حيث فاز 2-1 في مباراة الذهاب قبل أن يتعادل منافسه 1-1 في مباراة الإياب ليرفع الكأس للمرة 11 في تاريخه. تاريخ.

نتيجة لنجاحهم، أصبح الفائز القياسي بدوري أبطال إفريقيا CAF على وشك الظهور للمرة الرابعة على التوالي في كأس العالم للأندية والتاسع في المجموع بعد ظهوره لأول مرة في بطولة 2005.

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على الرغم من أنهم لم يحصلوا أبدًا على الجائزة الكبرى، فقد احتل الأهلي المركز الثالث في ثلاث مناسبات، آخرها في عام 2021 عندما سحق الهلال السعودي 4-0 ليحتل المركز الثالث كأفضل فريق في البطولة خلف الوصيفين. بالميراس والفائز تشيلسي.

إذا أراد الأهلي ضمان مباراة أخرى على الأقل في المركز الثالث، فسيحتاج إلى الفوز على الاتحاد ليضرب موعدًا في نصف النهائي ضد فلومينينسي الفائز بكأس ليبرتادوريس.

مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد يلا شوت

على الرغم من أن الفريق المصري لم يخسر في ثماني مباريات رسمية، إلا أنه واجه صعوبات في تحويل التعادلات إلى انتصارات في المباريات الأخيرة، بعد أن انتهت أربع من آخر خمس مباريات بالتعادل السلبي.

بينما يستعد الأهلي لبدء رحلته في كأس العالم للأندية 2023، فقد حقق الاتحاد بالفعل فوزًا تحت حزامه في ظهوره الثاني في كأس العالم للأندية.

بعد أن شارك سابقًا في بطولة 2005، عاد نادي الدوري السعودي للمحترفين إلى المنافسة بفوز ساحق 3-0 على الفريق النيوزيلندي أوكلاند سيتي في جدة، حيث جاءت الأهداف الثلاثة في الشوط الأول المهيمن.

حكم مباراة الأهلي والاتحاد السعودي اليوم

حكم ساحة خيسوس فالنزويلا حكم مساعد أول خورخي أوريجو حكم مساعد ثاني توليو مورينو حكم رابع كوانا واجو (نيوزلندا)

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والاتحاد

بينما يتم اذاعة مباراة الاهلي والاتحاد خلال جولة الدور الثاني من بطولة كاس العالم للاندية، عبر قناة SSC Sport 1 HD بصوت المعلق فهد العتيبي، وكذلك عبر قناة SSC Sport 5 HD بصوت المعلق مدحت شلبي.

توقيت مباراة الاهلي والاتحاد

كما تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من مباراة الاهلي والاتحاد خلال جولة الدور الثاني من بطولة كاس العالم للاندية، مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، 8 مساءً بتوقيت مصر وليبيا والسودان، 9 مساءً بتوقيت السعودية والكويت والعراق وقطر والبحرين واليمن ولبنان وفلسطين والأردن والصومال وسوريا، 10 مساءً بتوقيت الامارات وسلطنة عمان.

افتتح رومارينيو التسجيل قبل مرور نصف ساعة مباشرة، قبل أن يحرز الفائز بكأس العالم للأندية 2021 N'Golo Kante سجل هدفه الثاني للمنتخب السعودي.

كريم بنزيما الذي فاز بالبطولة في خمس مناسبات ثم تغلب على مهند الشنقيطي تمريرة عرضية منخفضة ليصبح أول لاعب يسجل في أربع نسخ منفصلة من كأس العالم للأندية.

ساعد الأداء المهيمن مارسيلو جالاردو على تحقيق فوزه الرابع في ست مباريات (تعادل 1، خ 1)، منذ استبدال نونو إسبيريتو سانتو مدربًا للاتحاد في نوفمبر.

ويأمل جاياردو أن يتقدم بشكل أفضل من عام 2015 عندما أنهى فريقه ريفر بليت المركز الثاني بعد هزيمة ثقيلة 3-0 أمام برشلونة في النهائي، ولكن قبل أن يتمكن من النظر إلى هذا الحد، يجب عليه التفاوض على مواجهة صعبة ضد الأهلي - الفريق الذي فاز عليه الاتحاد 1-0 في كأس العالم للأندية 2005.

مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد في كأس العالم للأندية

مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد يلا شوت

من المتوقع أن يلعب مدرب الأهلي مارسيلو كولر بتشكيلة 4-3-3، مع < a i=3>محمد هاني، ياسر ابراهيم، رامي ربيعة a> يلعبان في الخط الخلفي.علي معلول و

بعد أن سجل خمسة أهداف في تسع مباريات رسمية هذا الموسم، كهربا من المقرر أن يلعب في خط الهجوم جنبًا إلى جنب مع بيرسي تاو وحسين الشحات.

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يمكن أن يشارك مهاجم بوروسيا دورتموند السابق أنتوني موديستي ضمن البدلاء بعد تعافيه من إصابة طفيفة ليظهر كبديل متأخر يوم الجمعة الماضي' 39;التعادل السلبي أمام بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا.

أما الضيوف فلا يمكنهم استدعاء مدافع ريال بيتيس السابق لويز فيليبي الذي تعرض مؤخرًا لإصابة عضلية في مباراة ما. هزيمة في الدوري أمام داماك.

بعد أن رأى فريقه يتغلب على أوكلاند سيتي في الجولة الأولى، قد يميل جالاردو إلى اختيار نفس التشكيلة الأساسية، والتي ستشهد لاعبين سابقين في الدوري الإنجليزي الممتاز فابينيو وتواجد كانتي في خط الوسط.

وسيواصل بنزيما ذو الخبرة قيادة الخط، بعد أن سجل 11 هدفًا في 17 مباراة منذ انضمامه إلى الاتحاد قادمًا من ريال مدريد في الصيف.