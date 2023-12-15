بث مباشر الآن ( 1 - 0 ) .. مشاهدة مباراة الأهلي والإتحاد يلا شوت اليوم بث مباشر في كأس العالم للأندية

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد يلا شوت في كأس العالم للاندية

بث مباشر مباراة الاتحاد والأهلي، اليوم الجمعة الموافق 15 من شهر ديسمبر الجاري لهذا العام، وذلك ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2023، ومن المقرر أن تقام مباراة اليوم بين الفريقين على أرضية ستاد «الجوهرة المشعة».

ويحتضن ملعب «الجوهرة المشعة» مباراة اليوم الجمعة، بين الأهلي والاتحاد، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والعاشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

معلول يسجل الهدف الأول للمارد الأحمر

في الدقيقة 19 من المباراة، طالب لاعبو النادي الأهلي بركلة جزاء بدعوى وجود لمسة يد داخل منطقة الجزاء على اللاعب حسن كادش. الحادثة وقعت خلال تصدي الكرة بشكل مشترك بين حسن كادش وكهربا، حيث تشير اللاعبون إلى أن هناك لمسة يد واضحة تحدثت داخل المنطقة.

سرعان ما استفاد الأهلي من هذه اللحظة المثيرة، حيث نجح اللاعب علي معلول في تسجيل الهدف الأول للفريق عبر ركلة الجزاء المُحتسبة. بهذا الهدف، انقض الأهلي بقوة نحو تحقيق التقدم في المباراة، وسط فرحة كبيرة من جانب الجماهير ولاعبي الفريق.

مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد في كأس العالم للأندية بث مباشر

مواجهة نارية ومرتقبة ينتظرها العالم أجمع، حيث تتجه الأنظار صوب أرضية ملعب «الجوهرة المشعة»، الذي يحتضن القمة العربية بين الأهلي والاتحاد السعودي، وذلك تحت مظلة بطولة كأس العالم للأندية.

وتمكن فريق اتحاد جدة بقيادة النجم الفرنسي العالمي كريم بنزيما، من توجيه رسالة شديدة اللهجة إلى بطل إفريقيا النادي الأهلي، وذلك عقب الفوز الكبير في مباراة افتتاح المونديال أمام أوكلاند سيتي النيوزلندي بثلاثية نظيفة، وقع عليها الثلاثي المميز «بنزيما - نجولو كانتي - رومارينو».

بينما يخوض النادي الأهلي مباراة الاتحاد، وهو عينه على الفوز فقط لاغير، لا سيما أن الفريق الأحمر مُعتاد على أجواء مونديال الأندية ويمتلك خبرة كبيرة في مشاركات المونديال، وحصد الميدالية البروزنية من قبل في ثلاث مناسبات.

وتسعى كتيبة المدرب السويسري المخضرم مارسيل كولر، من تقديم عرضًا قويًا في تلك النسخة، والحصول على ميدالية جديدة سواء كانت فضية أو ذهبية.

بث مباشر مباراة الأهلي والاتحاد في كأس العالم للأندية

وتقدم «بوابة الفجر» بث مباشر لمباراة الاتحاد والأهلي، اليوم الجمعة الموافق 15 من شهر ديسمبر الجاري لهذا العام، وذلك ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2023، ومن المقرر أن تقام مباراة اليوم بين الفريقين على أرضية ستاد «الجوهرة المشعة».

ويحتضن ملعب «الجوهرة المشعة» مباراة اليوم الجمعة، بين الأهلي والاتحاد، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والعاشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد السعودي اليوم:

تردد قناة SSC على نايل سات تردد قناة ssc على عرب سات تردد قنوات ssc على بدر سات التردد: 12523.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500 التردد: 12380.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500. التردد: 12418.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تشكيلة مباراة الأهلي والاتحاد الرسمية

الاتحاد السعودي بث مباشر كأس العالم للأندية

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مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد اليوم مباشر

يتطلع النادي الأهلي بفارغ الصبر إلى تحقيق النجاح في المباراة المرتقبة غدًا أمام الاتحاد السعودي في إطار منافسات كأس العالم للأندية. يعد الهلال وبالميراس هما الفريقان التي يتطلع الأهلي لمواجهتهما في مساره نحو المباراة النهائية، بهدف تحقيق تقدم جديد وتحقيق طموحاته في البطولة.

الهدف الرئيسي للأهلي هو الوصول إلى المباراة النهائية والتنافس على الميدالية الفضية أو الذهبية في كأس العالم للأندية 2023. يعتمد الأهلي على أمله في مباراتيه أمام الهلال السعودي وبالميراس البرازيلي لتحقيق هذا الهدف.

تجمع الأمل الأول للأهلي بفريق بالميراس البرازيلي الذي حقق المركز الرابع في العام 2020 بعد خسارته أمام الأهلي. وفي العام التالي 2021، تأهل بالميراس إلى المباراة النهائية وخسرها أمام تشيلسي الإنجليزي. يتطلع الأهلي إلى استغلال تجربة بالميراس والاستفادة من تفوقهم في المباراة المقبلة للتقدم في البطولة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد السعودي في كأس العالم للأندية | من هنـــا

تأهل الاتحاد السعودي لمواجهة الأهلي بعد فوزه في المباراة الأولى على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بنتيجة 3-0، حيث سجل البرازيلي رومارينيو والفرنسيان نغولو كانتي وكريم بنزيما ثلاثة أهداف في الشوط الأول. يُظهر هذا الفوز تألق الفريق السعودي وقوته الهجومية.

بدوره، يشارك الأهلي في البطولة من الدور الثاني بصفته بطلًا لقارة إفريقيا، حيث يسعى الفريق المصري القوي لتحقيق إنجاز جديد في هذه البطولة بعد أن حقق الفوز بالميدالية البرونزية ثلاث مرات في الماضي.

يتمتع اللقاء بأهمية كبيرة ويشهد تجدد المواجهة بين الفريقين في مسابقة كأس العالم للأندية بعد مواجهتهما السابقة في عام 2005 في اليابان، حيث فاز الاتحاد بهدف وحيد سجله محمد نور.

يمكن مشاهدة مباراة الأهلي واتحاد جدة مجانا، عبر 3 قنوات عبر أقمار صناعية معينة، يمكن تنزيلها بتنزيل الترددات التالية..

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد السعودي في كأس العالم للأندية | من هنـــا

قناة Varzesh HD، ويمكن تنزيلها عبر القمر الصناعي إنتل سات 62 شرق، بإدخال تردد 11555، واستقطاب رأسي، ومعدل ترميز 30000.

قناة Football HD،، ويمكن تنزيلها عبر القمر الصناعي الياه سات، بإدخال تردد 11785، واستقطاب أفقي، ومعدل ترميز 27500.

قناة CBC Sport HD، ويمكن تنزيلها عبر القمر الصناعي Europe*Star 1، بإدخال تردد 11135، واستقطاب أفقي H، بمعدل ترميز 27500.

طريقة مشاهدة مباراة الأهلي واتحاد جدة عبر قنوات مشفرة

تنقل المباراة حصريًا عبر قناة SSC1 HD، بتعليق كل من فهد العتيبي ومدحت شلبي، كما يمكن متابعة اللقاء عبر عدد من القنوات المشفرة، تتمثل في التالي..