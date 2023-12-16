تثبيت الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة يعطي اقتصاديات الأسواق الناشئة بعض الراحة لالتقاط أنفسها

كشف زياد داود كبير الاقتصاديين للأسواق الناشئة بشبكة بلومبرج الأمريكية، أن تثبيت الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة سوف يمنح الاقتصاديات الناشئة من بينهم مصر بعض الراحة لالتقاط أنفسها بعد أن تسبب زيادة الفائدة في هجرة الأموال الساخنة من تلك الاقتصاديات إلى الولايات المتحدة.

وأوضح “داود” عبر حسابه على موقع إكس تويتر سابقا، أن من المتوقع أن يشهد عام 2024 تحولا في سياسة النقدية الأمريكية، حيث لن يكون هناك المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة، وقد يكون هناك اتجاه إلى بدء خفضها تدريجيا.

وكان قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) الاسبوع الماضي تثبيت أسعار الفائدة عند 5.5 %، وذلك في آخر جلسات العام 2023.

ويعد هذا هو الاجتماع الثالث على التوالي دون تغيير في أسعار الفائدة، حيث يتراوح سعر الفائدة الرئيسي بين 25ر5 في المائة و5ر5 منذ يوليو الماضي.

وتماشى قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي مع التوقعات، بالإبقاء على معدلات الفائدة كما هي دون تغيير عند 5ر5 في المائة وهو أعلى مستوى في 22 عاما.

وقد صوت صناع السياسات في لجنة السوق المفتوح المنوط إليها تحديد أسعار الفائدة بالفيدرالي الأمريكي بالإجماع على إبقاء سعر الفائدة على الاقتراض لليلة واحدة.

وبحسب بيان صادر عن اللجنة، أكدت أنها ستأخذ عوامل متعددة في الاعتبار بالنسبة إلى أي سياسة أخرى تشديدية، م

وضحة أن أن مستويات الميول التضخمية تراجعت خلال العام الماضي مع الحفاظ على وصفها للأسعار بأنها لا تزال مرتفعة.

وتعد هذه هي المرة الثالثة على التوالي التي يقوم فيها الفيدرالي بتثبيت أسعار الفائدة، وذلك بعد اجتماعي سبتمبر ونوفمبر المنصرمين، فيما كان آخر رفع للفائدة في اجتماع يوليو الماضي.