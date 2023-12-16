عاجل.. وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح عن عمر يناهز 86 عاما

عربي ودولي
بوابة الفجر

نعى الديوان الأميري الكويتي، أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي وافته المنية عن عمر يناهز 86 عاما.

وقد أعلن التلفزيون الكويتي، أنه سيصدر بيانًا من الديوان الأميري بعد قليل.

وأفأدت وسائل إعلامية، اليوم السبت، بأن التلفزيون الكويتي قطع برامجه ويبث آيات من القرآن الكريم.

 ويوم الأربعاء الماضي، أعلن الديوان الأميري، نقل الأمير نواف الأحمد، البالغ من العمر 86 عاما، إلى المستشفى "لتلقي العلاج وإجراء فحوصات طبية، إثر وعكة صحية طارئة".

وقد سبق لأمير الكويت أن أصدر في نوفمبر 2021، أمرا أميريا بالاستعانة بولي العهد لممارسة بعض اختصاصاته الدستورية بصفة مؤقتة.

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