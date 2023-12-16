ارتفاع حيازة الولايات المتحدة من السندات الصينية إلى 33 مليار دولار

الاقتصاد
بوابة الفجر

أظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي بالصين، أن   الحيازات الأجنبية من السندات المحلية سجلت زيادات صافية  بلغت 33 مليار دولار أمريكي خلال شهر نوفمبر الماضي، وهي ثاني أعلى رقم في تاريخ البلاد.

وقالت وانغ تشون يينغ، نائب المدير والمتحدثة باسم الهيئة المذكورة، إن رأس المال العابر للحدود ضمن استثمارات الأوراق المالية قد استأنف تدفقاته، مدفوعًا بتزايد رغبة رأس المال الأجنبي لتخصيص سندات الرنمينبي.

وأشارت وانغ إلى أن التوقعات والمعاملات المسجّلة في سوق الصرف الأجنبي بالصين ظلّت مستقرة بشكل عام في الشهر الماضي، مضيفة أن الشركات لا تزال "عقلانية" في تداولات النقد الأجنبي.

وتابعت وانغ أن صافي تدفق رأس المال العابر للحدود في إطار التجارة في السلع ظلّ ثابتًا بشكل أساسي.

وقالت وانغ إنه ونظرًا لتفوق الظروف المواتية على نظيرتها من العوامل غير المواتية في التنمية الاقتصادية للصين، فإن سوق النقد الأجنبي في البلاد يمتلك أساسًا أكثر صلابة للحفاظ على عمليات تشغيلية ثابتة. 

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Elfagr.org
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