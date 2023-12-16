البنوك الصينية تسجل عجز في تسوية النقد الأجنبي بقيمة 24 مليار دولار

أظهرت نتائج بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي، أن البنوك الصينية سجّلت 176.1 مليار يوان (نحو 24.8 مليار دولار أمريكي) من صافي العجز في تسوية النقد الأجنبي خلال شهر نوفمبر الماضي.

ومن حيث قيمة اليوان، بلغ إجمالي مشتريات البنوك من النقد الأجنبي 1.24 تريليون يوان، فيما وصل حجم مبيعاتها نحو 1.42 تريليون يوان في نوفمبر الماضي، حسب الهيئة.

وخلال فترة الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري، بلغ حجم مشتريات البنوك الصينية من النقد الأجنبي 14.1 تريليون يوان، بينما وصل حجم المبيعات إلى قرابة 14.59 تريليون يوان.