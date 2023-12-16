حملة مواطن تنعى الشيخ نواف الأحمد الصباح.. وتعزي شعب الكويت

عربي ودولي
بوابة الفجر

ينعى قيادات حملة مواطن لدعم مصر بالداخل والخارج، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، والذي وافته المنية صباح اليوم، عقب أزمته الصحية، سائلين المولى أن يتغمد الله الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته.

 وقال محمد فاروق، المؤسس والمنسق العام لحملة مواطن، إن الأمة العربية والإسلامية فقدت اليوم، زعيم ورجل عظيم كان حكيمًا في قيادته، وداعمًا لقضايا أمته العربية والإسلامية، وصاحب موقف منحاز للحقيقة ومحبا لمصر وشعبها.

وأضاف فاروق، أننا نعزي أنفسنا قبل أن نعزي شعب دولة الكويت الشقيقة، على الراحل لما له من خير وفير وعمل صالح لأمته، داعيا الله أن يسكنه الفردوس الأعلى، وأن ويلهم شعب الكويت الشقيق الصبر والسلوان.

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