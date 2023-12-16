أمير دولة قطر: نشاطر الكويت وأهلها أحزانهم في وفاة الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الصباح

عربي ودولي
بوابة الفجر

قال أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد، في بيان: "نشاطر الكويت وأهلها أحزانهم في وفاة الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الصباح".

ونادى مجلس الوزراء الكويتي، بولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أميرا لدولة الكويت.

ونعى الديوان الأميري الكويتي، أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي وافته المنية عن عمر يناهز 86 عاما.

وأعلن مجلس الوزراء الكويتي، الحداد 40 يوما على رحيل أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وقد أعلن التلفزيون الكويتي، أنه سيصدر بيانًا من الديوان الأميري بعد قليل.

وأفأدت وسائل إعلامية، اليوم السبت، بأن التلفزيون الكويتي قطع برامجه ويبث آيات من القرآن الكريم.

 ويوم الأربعاء الماضي، أعلن الديوان الأميري، نقل الأمير نواف الأحمد، البالغ من العمر 86 عاما، إلى المستشفى "لتلقي العلاج وإجراء فحوصات طبية، إثر وعكة صحية طارئة".

وقد سبق لأمير الكويت أن أصدر في نوفمبر 2021، أمرا أميريا بالاستعانة بولي العهد لممارسة بعض اختصاصاته الدستورية بصفة مؤقتة.

أمير قطر الأمير تميم بن حمد أمير الكويت أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح قطر الكويت
Elfagr.org
ads
ads

الأكثر قراءة

أهداف مباراة الأهلي والاتحاد السعودي اليوم 15-12-2023 في كأس العالم للأندية [ جنون مدحت شلبي ]

الأهلي ينجح في فك عقدة الاتحاد وتأهل إلى نصف نهائي مونديال الأندية 2023

نسور الأهلي تحلق في سماء جدة لتفك عقدة الاتحاد وتتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023

الأهلي يسحق الاتحاد 3-1 في مباراة ملحمية في كأس العالم للأندية

مباشر.. مباراة مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس (0 - 0) لحظة بلحظة في الدوري الإنجليزي

بث مباشر اليوم.. مباراة الرياض والخليج في الدوري السعودي | يلا شوت

تويتر اليوم جودة HD.. بث مباشر مباراة الاتفاق ضد التعاون في الدوري السعودي

شاهد مباراة نيوكاسل يونايتد وفولهام (0 - 0) في الدوري الإنجليزي اليوم بث مباشر | يلا شوت