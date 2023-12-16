في أمسية رائعة على ضفاف النيل.. افتتاح ”سيتي نايل ڤيو“ شبين الكوم برعاية المحافظ وحضور مصطفى عزام

في أمسية رائعة على ضفاف نهر النيل، افتتح الدكتور مصطفى عزام رئيس مجلس إدارة مجموعة أندية سيتي كلوب، مرسى شبين الكوم ”سيتي نايل ڤيو“ برعاية اللواء ابراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، وحضور أعضاء مجلس إدارة شركة سيتي كلوب وشركة إستادات الوطنية للاستثمار الرياضي ونجوم الرياضة من سيتي كلوب وعلى رأسهم الثنائى جمال حمزة وعبد الستار صبرى.

ويعتبر "سيتي نايل ڤيو" أول مرسي نهري لأندية سيتي كلوب وتجربة جديدة لكل أعضاء اندية سيتي كلوب، كما يعتبر أحدث مشروعات شركة سيتي كلوب في شبين الكوم.

مرسى شبين الكوم بواجهة بانورامية على النيل مباشرًا، ويضم مناطق ترفيهية ومطاعم ومنافذ بيع للمأكولات السريعة لضمان متعة أكبر وسعادة أكثر لجميع أعضاء سيتي كلوب شبين الكوم.

وشهد الافتتاح حضور أعداد كبيرة من أعضاء أندية سيتي كلوب بشبين الكوم الذي توافدوا تباعا لقضاء أمسية رائعة على ضفاف النيل، وحرص الدكتور مصطفى عزام على التواصل مع الأعضاء لمعرفة مقترحاتهم والإجابة على كافة استفساراتهم، وقدم أعضاء سيتي كلوب الشكر لمجلس إدارة شركة استادات وسيتى كلوب على الجهد الخارق لإنجاز هذا المشروع في أقل من 6 شهور.

ويأتي مرسي شبين الكوم في إطار رؤية شركة استادات الوطنية للاستثمار الرياضي، برئاسة المهندس سيف الوزيرى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، للتوسع فى مجال الاستثمار الرياضى من خلال تدشين فروع جديدة لأندية سيتى كلوب فى مختلف المحافظات.

وتهدف شركة استادات برئاسة المهندس سيف الوزيرى من انشاء اول فرع على النيل بمسمى سيتى نايل فيو بمدينة شبين الكوم،ليقدم خدماته لاعضاء اندية سيتى الذى تضمن اول ملعب بادل تنس على النيل مباشرة كما يتضمن حديقة اطفال وقاعة استقبال ومنطقة احتفالات للاعضاء.



يأتي افتتاح سيتي نايل فيو شبين الكو م اتساقا مع توجهات الدولة المصرية للتنمية، المتمثلة في افتتاح الفروع في مختلف المحافظات وانشاء بعض الملاعب والاستادات في المحافظات.



وتتجه شركة استادات للاستثمار الرياضى للتوسع في مجال الاستثمار لتقديم إضافة للبنية التحتية في مجال النشاط الرياضي في مصر، فضلًا عن دور أندية سيتى كلوب المنتظر في نشر ممارسة الرياضة علي المستوي الوطنى وإتاحة استخدام المنشآت الرياضية الحديثة للمواطنين من كافة الفئات والأعمار.



ويعد إنشاء سيتي نايل فيو لاول مرة طفرة كبيرة وانتعاشة رياضية وترفيهية كبرى سوف تساهم فى رواج تجارى وخاصة بعد تطوير الاستاد والمحلات التجارية، خاصة وأن إنشاء نادى City Club سوف يساعد فى توفير فرص عمل كبيرة لأهالى المحافظة.

ويعتبر اختيار مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، لانشاء سيتي نايل فيو إختيارا مناسبا نظرا لموقع المدينة الجغرافى المتميز والتى تربط بها باقى مراكز ومدن المحافظة، لأنها وسط مدن محافظة المنوفية جميعها.