الكاري والكركم: ذهب الطهي ومكمل غذائي ذو فوائد صحية مذهلة، الكاري والكركم، هما نوعان من التوابل الشهيرة في معظم المطابخ حول العالم.

ولكن لا يقتصر دورهما على تحسين النكهة فحسب، بل يتمتعان بفوائد صحية مذهلة، دعونا نلقي نظرة على هذين النوعين واستخداماتهما:

الكاري:

الكاري هو خليط من التوابل المختلفة، ويمثل عادةً قاعدة للوجبات في المطابخ الآسيوية والهندية،إليك بعض الاستخدامات والفوائد المذهلة للكاري:

1.تحسين الطعم: يُستخدم الكاري لتحسين نكهة الأطعمة، حيث يمنح الطعام طعمًا مميزًا وعميقًا.

2.تحسين الهضم: تحتوي بعض التوابل المستخدمة في الكاري على خصائص تعزيز الهضم وتخفيف مشاكل الجهاز الهضمي.

3.فوائد صحية: يُعتبر الكاري مصدرًا للمركبات النباتية الفعّالة مثل الكركمين، التي لها فوائد مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات.

4.تحفيز الشهية: يُعزَّز الكاري الشهية ويجعل تناول الطعام أكثر متعة.

الكاري والكركم: ذهب الطهي ومكمل غذائي ذو فوائد صحية مذهلة

الكركم:

الكركم هو توابل مستخرجة من جذور نبات الكركم، ولها لون أصفر ذهبي. إليك استخداماتها وفوائدها:

1.علاج طبيعي للالتهابات: يحتوي الكركم على مركب الكركمين الذي يعتبر مضادًا للالتهابات الطبيعي ويمكن أن يكون فعّالًا في علاج العديد من الأمراض التي ترتبط بالالتهابات.

2.تحسين صحة القلب: يعزز الكركم صحة القلب ويقلل من خطر الأمراض القلبية.

3.تعزيز صحة المفاصل: يُعتبر الكركم مفيدًا في تخفيف الآلام المرتبطة بالتهاب المفاصل.

4.مكافحة السرطان: هناك بعض الأبحاث التي تشير إلى أن الكركم قد يكون له دور في منع بعض أنواع السرطان.

5.تحسين صحة الجهاز الهضمي: يساهم الكركم في تحسين وظائف الجهاز الهضمي وتقليل مشاكله.

الكاري والكركم: ذهب الطهي ومكمل غذائي ذو فوائد صحية مذهلة

كيفية استخدامهما:



يمكن استخدام الكاري والكركم في معظم الأطعمة، سواء كانت حساءً، وجبة رئيسية، أو طبق جانبي. يمكن أيضًا تحضير مشروب الليمون والكركم للاستمتاع بفوائد الكركم بشكل يومي.

### **الختام:**

الكاري والكركم لا يُعدان فقط توابل للطهي، بل هما أيضًا مكمل غذائي مفيد للصحة. يُفضل استخدامهما بانتظام كجزء من نظام غذائي متوازن للاستفادة من فوائدهما الصحية المتعددة.