الكنسية الإنجيلية تشكر حملة مواطن على دورها الوطني والتنموي

أخبار مصر
حملة مواطن
حملة مواطن

وجهت الكنيسة الإنجيلية الوطنية بكفر العلو ولجنة العلاقات العامة والمواطنة، خالص الشكر والتقدير والاحترام، إلى كل من محمد فاروق المؤسس والمنسق العام لحملة مواطن لدعم مصر، وأحمد الليموني، المنسق العام المساعد لشؤون الإعلام والمنسق الإعلامي لحملة مواطن، على مجهوداتهم في العمل الإنساني والمجتمعي خلال عام 2023، والدور التنموي التي تقوم به الحملة في كافة ربوع مصر.

راعي الكنيسة الإنجيلية: حملة مواطن تستحق الثناء
وقال القس نادر نبيل منير، راعي الكنيسة الإنجيلية كفر العلو، إن ما تقوم به الحملة من عمل خدمي وتنموي يستحق الثناء والشكر، متمنيا دوام التوفيق والعمل على تقديم الدعم للمواطن المصري وخدمة الوطن.

الكنيسة الإنجيلية تكرم محمد فاروق المؤسس والمنسق العام لحملة مواطن
الكنيسة الإنجيلية تكرم  الكاتب الصحفي أحمد الليمموني

حملة مواطن مسيرة من العمل التنموي الجاد

وأكد كرم دميان ميخائيل، رئيس لجنة العلاقات العامة والمواطنة، والمرشح البرلماني السابق، أن حملة مواطن بها كل الدعم والتقدير على مسيرتها في حب الوطن والتفاعل مع مطالب المواطن، والعمل التنموي الجاد والبناء، مشيرا إلى أنه يتنمى أن تنعم مصر بالخير والسلام، وأن يكون عاما سعيدا على مصرنا الحبيبة وشعبها العظيم.

 

احمد الليموني محمد فاروق محمد فاروق المؤسس والمنسق العام لحملة مواطن الكنيسة الإنجيلية الدور الوطني والتنموي حملة مواطن حملة مواطن لدعم مصر العمل الانساني القس نادر نبيل منير مصر الوطن والمواطن
Elfagr.org
ads
ads

الأكثر قراءة

أهداف مباراة الأهلي والاتحاد السعودي اليوم 15-12-2023 في كأس العالم للأندية [ جنون مدحت شلبي ]

نتيجة مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس (2 - 2) في الدوري الإنجليزي

تعادل إيجابي (2 - 2).. ملخص ونتيجة مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

بثنائية نظيفة.. تشيلسي يفوز على شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي (2 - 0)

نيوكاسل يسحق فولهام (3 - 0).. نتيجة مباراة نيوكاسل يونايتد وفولهام في الدوري الإنجليزي

بنتيجة (2 - 0).. تشيلسي يتفوق على نظيره شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي

الأهلي ينجح في فك عقدة الاتحاد وتأهل إلى نصف نهائي مونديال الأندية 2023

شاهد.. نتيجة (3 - 0) مباراة نيوكاسل يونايتد وفولهام في الدوري الإنجليزي