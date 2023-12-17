سلمى أبو ضيف عن "أنف وثلاث عيون": لم أتردد لحظة في قبول الدور.. والفيلم يخاطب العقل والقلب

تحدثت الفنانة الشابة سلمى أبو ضيف عم دورها في فيلم أنف وثلاث عيون قائلة: "لم أتردد للحظة في الموافقة على الفيلم، فقد وجدت أنه يخاطب العقل والقلب، كما أن المخرج أمير رمسيس والسيناريست وائل حمدي قدما رؤية غطت كل جوانب العمل.

وأوضحت في تصريحات صحفية أن كل عناصر الفيلم كانت مشجعة لها، بداية من أمير رمسيس ووائل حمدي، والمنتجة شاهيناز العقاد وفريق عمل الفيلم بأكمله.

وأضافت بالقول: "أحببت رؤية أمير رمسيس عندما تحدث عن شخصية "ربا"، وأحببت الشخصية ووجدتها سهلة وخفيفة رغم أنها معقدة، ولذلك كانت هناك جلسات عمل كثيرة تحضيرية على الشخصية مع أمير رمسيس حتى وصلنا إلى كل تفاصيلها، كما أنني سعيدة بالعمل علي نص روائي للأديب الكبير إحسان عبدالقدوس".