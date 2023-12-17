‏استمرار مراسم تشييع جنازة أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

عربي ودولي
بوابة الفجر

أفادت قناة سكاي نيوز غربية، اليوم الأحد، ب‏استمرار مراسم تشييع جنازة أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

ونادى مجلس الوزراء الكويتي، بولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أميرا لدولة الكويت.

ونعى الديوان الأميري الكويتي، أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي وافته المنية عن عمر يناهز 86 عاما.

وأعلن مجلس الوزراء الكويتي، الحداد 40 يوما على رحيل أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وقد أعلن التلفزيون الكويتي، أنه سيصدر بيانًا من الديوان الأميري بعد قليل.

وأفأدت وسائل إعلامية، اليوم السبت، بأن التلفزيون الكويتي قطع برامجه ويبث آيات من القرآن الكريم.

ويوم الأربعاء الماضي، أعلن الديوان الأميري، نقل الأمير نواف الأحمد، البالغ من العمر 86 عاما، إلى المستشفى "لتلقي العلاج وإجراء فحوصات طبية، إثر وعكة صحية طارئة".

وقد سبق لأمير الكويت أن أصدر في نوفمبر 2021، أمرا أميريا بالاستعانة بولي العهد لممارسة بعض اختصاصاته الدستورية بصفة مؤقتة.

Elfagr.org
ads
ads

الأكثر قراءة

أهداف مباراة الأهلي والاتحاد السعودي اليوم 15-12-2023 في كأس العالم للأندية [ جنون مدحت شلبي ]

بهدف نظيف.. الخليج يفوز على الرياض في الدوري السعودي (1 - 0)

فوز ساحق.. نتيجة (0 - 2) مباراة الاتفاق والتعاون في الدوري السعودي

الأهلي ينجح في فك عقدة الاتحاد وتأهل إلى نصف نهائي مونديال الأندية 2023

الأهلي يسحق الاتحاد 3-1 في مباراة ملحمية في كأس العالم للأندية

نسور الأهلي تحلق في سماء جدة لتفك عقدة الاتحاد وتتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023

ملخص وأهداف مباراة الأهلي والاتحاد السعودي اليوم في كأس العالم للأندية [ 3 - 1 ]

الأهلي يفوز على الاتحاد 3-1 في كأس العالم للأندية