المهاجم الفرنسي سيء الحظ مع القلعة الحمراء

عاجل.. الأهلي يُعاقب أنتوني موديست (اعرف السبب)

الفجر الرياضي
موديست
موديست

كشف الإعلامي مؤمن الجندي، عن العقوبة التي فرضها النادي الأهلي على الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وقال الجندي في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي “فاول”: “الأهلي تلقى عقوبة من الاتحاد الدولي فيفا بغرامة قدرها 30 ألف فرانك، ولكن موديست أيضًا وقع عليه عقوبة”.

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وتعرض الفرنسي موديست للطرد في مباراة الأهلي واتحاد جدة السعودي بعد دقائق قليلة من نزوله كبديل في الشوط الثاني، وتنص لائحة البطولة على تغريم أي لاعب يتعرض للطرد في البطولة.

وأضاف قائلًا: “ليس الأهلي فقط من سيعاقب ولكن موديست، حيث تنص لائحة النادي الأحمر على خصم من راتب اللاعب الذي يجصل على البطاقة الحمراء”.

الجندي يكشف قيمة العقوبة على موديست


وتابع: “القيمة التي يتخصم من أنتوني موديست هي مبلع 4 آلاف دولار”.

كان الأهلي قد حقق الفوز على اتحاد جدة السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الجوهرة بالسعودية، في بطولة كأس العالم للأندية.

واختتم: “أنتوني موديست لاعب سيء الحظ مع الأهلي، ولا يمكن أن تحكم عليه جماهير القلعة الحمراء ولكنه سيرحل مع نهاية الموسم”.

لحظة طرد موديست



ويستعد الأهلي لمواجهة فلومنسي البرازيلي الاثنين في نصف نهائي المسابقة، وذالك في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.


 قائمة الأهلي لبطولة كأس العالم للأندية 


حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

خط الدفاع: على معلول وكريم الدبيس ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني وخالد عبدالفتاح وأكرم توفيق.

خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وإمام عاشور ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وكريم فؤاد.

خط الهجوم: محمود كهربا وبيرسي تاو وأنتوني موديست.

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