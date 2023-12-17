رئيس الأهلي يجتمع مع مسؤولي التعاقدات الجديدة

عاجل.. من سيرحل؟ كواليس اجتماع محمود الخطيب مع "مطبخ الصفقات" في جدة

الفجر الرياضي
محمود الخطيب
محمود الخطيب

كشف الإعلامي مؤمن الجندي، عن كواليس اجتماع محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي مع مسؤولي الصفقات بالقلعة الحمراء في جدة، أثناء بطولة كأس العالم للأندية 2023 بالسعودية.

وقال الجندي في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي “فاول”: “الخطيب اجتمع على هامش البطولة مع محسن صالح وزكريا ناصف من لجنة التخطيط وأمير توفيق رئيس لجنة التعاقدات وعدلي القيعي رئيس شركة الكرة”.

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كان الأهلي قد حقق الفوز على اتحاد جدة السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الجوهرة بالسعودية، في بطولة كأس العالم للأندية.

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وأضاف قائلًا: “الاجتماع شهد العديد من الملفات أهمهم الموافقة على رحيل لاعب الأهلي الشاب معتز محمد”.
 

وتابع: “كما تناول الاجتماع عدد من اللاعبين الراحلين عن صفوف القلعة الحمراء، أبرزهم أحمد عبد القادر وصلاح محسن”.

وعن موقف أنتوني موديست، اختتم الجندي قائلًا: “موديست لاعب سيء الحظ مع الأهلي، ولا يمكن أن تحكم عليه جماهير القلعة الحمراء ولكنه سيرحل مع نهاية الموسم”.

ويستعد الأهلي لمواجهة فلومنسي البرازيلي الاثنين في نصف نهائي المسابقة، وذالك في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

الأهلي محمود الخطيب كاس العالم للاندية موديست الاهلي واتحاد جدة عدلي القيعي
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