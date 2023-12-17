الآن بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد يلا شوت بـدون تقطيع اليوم في الدوري الإنجليزي

بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

جولة إنجليزية بين Liverpool Vs Manchester United اليوم، مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الإنجليزي، في المباراة المشوقة، يستقبل ليفربول منافسه مانشستر يونايتد على ملعب آنفيلد في ديربي شمال شرق إنجلترا. تعود هذه المباراة إلى الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، وكانت الزيارة الأخيرة لنادي يونايتد إلى معقل نادي الريدز لا تُنسى، عندما تعرضت نادي يونايتد لهزيمة قاسية من قبل فريق نادي ليفربول بسبعة أهداف، في مباراة وصفها المدرب الألماني يورغن كلوب لاحقًا بأنها "غريبة ونادرة وتحدث مرة واحدة في الحياة".

سيدخل نادي مانشستر يونايتد هذه المرة إلى المباراة وهو في أسوأ حالاته تقريبًا، بعد أن خسر في المباراة السابقة بنتيجة 3-0 أمام فريق بورنموث في ملعب أولد ترافورد، ومن ثم توديعه دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونخ، وتثار الكثير من الشكوك حول مستقبل المدرب تن هاغ في حال خسارته أمام ليفربول.

على العكس تماما، فإن حالة ليفربول هي عكسها تماما، حيث يحتل الفريق الأحمر المركز الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويبدو في أفضل حالاته بعد الموسم السيء الذي خضع له الفريق في العام الماضي. لذا، يُتَوَقَع بشكل شامل فوزًا سهلًا لفريق كلوب.

ويجب الإشارة إلى أن ليفربول يحتل المركز الأول بفارق نقطة عن آرسنال، حيث حصد 37 نقطة من 16 جولة. بالنسبة لمانشستر يونايتد، فهو يحتل المركز السابع بـ27 نقطة، وقد تعرض لسبع هزائم حتى الآن، مما يعتبر إحدى أسوأ بداياته في تاريخ البريميرليغ.

متى موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 2024؟

يستعد الفريق الأول لكرة القدم في نادي ليفربول الإنجليزي لمواجهة التحدي الكبير أمام الفريق الأول لكرة القدم في نادي مانشستر يونايتد في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز. يتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة من 16 مباراة، بينما يحتل مانشستر يونايتد المركز السابع برصيد 27 نقطة.

بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد يلا شوت

سيقام اللقاء على ملعب أنفيلد، الذي يُعتبر معقلًا مهيمنًا للريدز. ومن المتوقع أن تكون المباراة حافلة بالتنافس والإثارة، حيث يسعى ليفربول إلى الحفاظ على صدارته في الدوري، بينما يسعى مانشستر يونايتد إلى تحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقعه في جدول الترتيب.

تحديد موعد المباراة يكون يوم الأحد الموافق 17 ديسمبر، في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 7:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة. يترقب العديد من عشاق كرة القدم هذه المواجهة المثيرة، التي ستسبقها مباراة أخرى تجمع برايتون وأرسنال، حيث يحتل الأخير المركز الثاني في الدوري برصيد 36 نقطة.

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كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 2024

سيتاح بث مباشر لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد من خلال خيارين للمشاهدين، وهما خيار مدفوع عبر منصة بي إن سبورتس وخيار آخر يتعلق بالاشتراك في خدمة بي إن كونكت. يمكنكم الاستمتاع بالتغطية الحصرية لهذه المباراة المثيرة عبر البث المباشر على هاتين الخدمتين المدفوعتين.

أولًا، يمكنكم الاشتراك في خدمة بي إن سبورتس عبر تطبيق "تود" الإعلامي، حيث ستكون هذه الخدمة متاحة للمشتركين الذين يرغبون في متابعة المباراة مقابل تكلفة معينة. ثانيًا، يمكن الاشتراك في خدمة بي إن كونكت للاستمتاع بالبث المباشر للمباراة، وهي خدمة أيضًا تقدم محتوى رياضي متنوع مقابل رسوم اشتراك.

التشكيل المتوقع لليفربول في مباراة مانشستر يونايتد

ومن المنتظر أن يبدأ المدرب الألماني يورجن كلوب المباراة بتشكيلة مكونة من:

حراس المرمى أليسون بيكر حماية ترينت ألكسندر أرنولد – إبراهيما كوناتا – فيرجيل فان ديك – كوستاس تسيميكاس الوسط هارفي إليوت – واتارو أندو – دومينيك سوبوسلاي يهاجم محمد صلاح – داروين نونيز – لويس دياز

تشكيل مانشستر يونايتد كل من:

حراسة المرمى: أونانا. خط الدفاع: ليندلوف، فاران، دالوت، بيساكا. خط الوسط: مرابط، مكتوميناى، كوبي ماينو. خط الهجوم: راشفورد، راسموس هويلوند، أليخاندرو جارناتشو.

ترتيب ليفربول ومانشستر يونايتد

يُطل الفريق الأول لكرة القدم في نادي ليفربول الإنجليزي على تحدي هام اليوم أمام الفريق الأول لكرة القدم في نادي مانشستر يونايتد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي. يتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري بفارق 10 نقاط، حيث جمع 37 نقطة من 16 مباراة خاضها في الموسم الحالي، بينما يحتل مانشستر يونايتد المركز السابع برصيد 27 نقطة.

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مواجهة اليوم تعد فرصة هامة للريدز لتعزيز صدارتهم والابتعاد أكثر في صدارة الدوري. بينما يسعى مانشستر يونايتد إلى تحسين وضعه في الترتيب وتحقيق نتيجة إيجابية تعزز آماله في المنافسة على الألقاب.

تقام المباراة على ملعب Anfield، الذي يعتبر ملعبًا أسطوريًا للريدز. يبحث الجميع عبر محرك البحث جوجل عن موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، حيث يترقب العشاق هذه المواجهة الرياضية الرائعة ويتطلعون لرؤية أداء الفريقين في هذا اللقاء الحاسم.

صلاح يبحث عن تعزيز سجله الحافل مع ليفربول ضد مانشستر يونايتد

سيلتقي النجم المصري محمد صلاح، اللاعب الدولي لفريق ليفربول، مع فريق مانشستر يونايتد في مباراتهما المقررة مساء يوم الأحد 17 ديسمبر/كانون الأول، حيث سيسعى صلاح لتحقيق المزيد من الأهداف الهامة وتعزيز سجله التهديفي الرائع. ستقام المباراة على ملعب "أنفيلد" ضمن الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي.

رابط مشاهدة مباراة ليفربول ومان يونايتد في الدوري الإنجليزي | من هنا

ومن ضمن الفرق، يُعتبر فريق مانشستر يونايتد هو الأكثر تعرضًا لتسجيل محمد صلاح الأهداف في مرماه بإجمالي ١٢ هدف. سوف يحصل اللاعب المصري الليلة على فرصة لزيادة رصيد أهدافه وتأكيد أنه يُعد الكابوس الأسود لفريق الشياطين الحمر. يأمل صلاح في تسجيل هدفًا في المباراة الثالثة عشرة له ضد فريق يونايتد بقميص فريق ليفربول "الريدز".

ويتمتع صلاح برقم استثنائي آخر في سجل مواجهات ليفربول ومانشستر يونايتد، حيث يعتبر اللاعب الأعلى تهديفًا في مرمى الفريق الأحمر، وهو يفوق نجومًا كبارًا سابقين قدموا لنادي "الريدز"، بما في ذلك الهداف التاريخي إيان راش.

على الجانب الآخر، اللاعب المصري الدولي يأمل في تحسين سجله التهديفي والتفوق على اللاعب النرويجي إيرلينغ هالاند في ترتيب الهدافين. هالاند لن يشارك في هذه الجولة بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية، وصلاح يتخلف عنه بفارق هدفين فقط.

تاريخ مواجهات ليفربول أمام مانشستر يونايتد

سبق ولعب فريق ليفربول أمام فريق مانشستر يونايتد في 211 مباراة، تمكن فريق ليفربول من الفوز في 71 مباراة، بينما تمكن فريق مانشستر يونايتد من تحقيق الفوز في 82 مباراة، وتعادلا الفريقين في 52 مواجهة.

منهم 180 مباراة فقط في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، فاز الريدز الفوز في 61 مباراة، مقابل 69 مباراة لصالح فريق مانشستر يونايتد، وحسم التعادل نتيجة 50 مباراة آخرى.

الجدير بالذكر أن آخر مواجهة جمعت بين الفريقين خلال الموسم الماضي، انتهت بفوز فريق ليفربول بسبعة أهداف مقابل لا شئ، في مباراة مثيرة لن ينساها جمهور الريدز، ويعد النجم المصري محمد صلاح هو هداف القمة الإنجليزية بين ليفربول ومانشستر يونايتد برصيد 12 هدف.