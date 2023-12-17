تداول 484 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر خلال نوفمبر الماضي



سجلت موانئ البحر الأحمر تداول 484 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ الهيئة خلال نوفمبر الماضي، حيث سجلت الصادرات تفوقا ملحوظا بكمية تداول 285 ألف طن بنسبة زيادة 39% عن صادرات الفترة المثيلة للعام الماضي، كما ارتفعت الواردات بنسبة 43% مقارنة بنفس الفترة العام الماضي، لتصل إلى 199 ألف طن، وذلك في إطار تعليمات وزير النقل المهندس كامل الوزير بتقديم كافة التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات بالموانىء المصرية.

وذكرت الهيئة أن ميناء سفاجا شهد تداول 333 ألف طن بضائع بارتفاع بلغت نسبته 6% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 177 ألف طن وصادر 156 ألف طن، بينما جرى تداول 41 ألف طن بميناء السويس بنسبة زيادة 935% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 6 آلاف طن وصادر 35 ألف طن بضائع، فيما شهد ميناء نويبع تداول 50 ألف طن بضائع بكمية وارد 16 ألف طن وصادر 34 ألف طن بضائع، وشهد ميناء الحمراوين تصدير 60 ألف طن فوسفات.

ووجه رئيس الهيئة محمد عبد الرحيم، بتقديم كافة التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات وتنشيط حركة تداول شاحنات البضائع وتوفير كافة الخدمات للسفن المتراكية على الأرصفة، مشيرا إلى أن زيادة الصادرات عن الواردات بموانئ الهيئة، تأتي نتيجة لاهتمام القيادة السياسية بتطوير الموانئ المصرية وربطها بمناطق التنمية بالمحافظات من خلال شبكة الطرق التي تربط المحافظات بالموانئ الرئيسية.

كما أرجع زيادة الصادرات إلى أعمال التطوير التي تمت بموانئ الهيئة وزيادة مساحتها وإنشاء الساحات وتطوير منظومة العمل بالموانئ بالتنسيق مع أعضاء المجتمع الميناءي، وقيام الهيئة بتقديم كافة التسهيلات للشركات الملاحية لجذب المزيد من الخطوط الملاحية.