تداول 74 ألف طن بضائع و1035 حاوية بميناء الإسكندرية خلال الـ24 ساعة الماضي

الاقتصاد
بوابة الفجر


شهدت الحركة الملاحية للهيئة العامة لميناء الإسكندرية وتداول البضائع نشاطا ملحوظا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث بلغ إجمالي البضائع المتداولة (صادر ووارد) بميناءي الإسكندرية والدخيلة 74 ألف طن، وأعداد الحاويات المتداولة (صادر ووارد) 1035 حاوية مكافئة.

وقال المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، أحمد بريقع - في بيان اليوم الأحد - إن إجمالي عدد سفن الوصول والمغادرة بلغ 12 سفينة، أما السفن التي تباشر حاليا عمليات الشحن والتفريغ بميناءي الإسكندرية والدخيلة فبلغت 32 سفينة ما بين سفن حاويات وبترول وبضائع عامة.

من جانبه شدد رئيس مجلس إدراة هيئة ميناء الإسكندرية، اللواء بحري نهاد شاهين على ضرورة متابعة الرصدات الجومائية لضمان آمان وتسيير حركة الملاحة بالميناء وكذا الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، واتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره.

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