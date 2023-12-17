"حماية المستهلك" يطلق مبادرة خاصة بالسلع المعمرة

الاقتصاد
بوابة الفجر


أطلق اليوم ابراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك اليوم الأحد مبادرة "صديق المستهلك"، بمقر الجهاز بالقرية الذكية.

وأوضح أن المبادرة تختص بالسلع المعمرة حيث أنها تأخذ مساحة كبيرة في حجم الشكاوى بمشاركة كافة ممثلي ومنسقي شركات السلع المعمرة.

واشار إلى أن هدف المبادرة إعادة بناء جسور الثقة مع المواطنين بعد أن شعر بتراجع دور الجهاز في فترة سابقة.

واضاف أن المشاركين في هذه المبادرة يبلغ عددهم 22 شركة من شركات السلع المعمرة، وأثنى على تعاونهم في حل الشكاوى والتي بلغ عددها نحو 22 الف شكوى خاصة بالسلع المعمرة خلال 2023 تم حلها ولم يتبقى الا 3 آلاف شكوى سيتم حلها قبل نهاية العام.

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