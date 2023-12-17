مركز تحديث الصناعة وصندوق التنمية الثقافية يوقعان بروتوكولا لدعم الحرف اليدوية

الاقتصاد
بوابة الفجر


ذكر مركز تحديث الصناعة أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع صندوق التنمية الثقافية; لدعم وزيادة تنافسية الحرف اليدوية، والحفاظ على التراث المصري وزيادة الأيدي العاملة للحد من البطالة.

 

وأوضح المركز  أن ذلك يأتي في إطار اهتمام الدولة بدعم وتطوير الصناعة الوطنية وتنمية الصناعات الحرفية والحفاظ عليها من الاندثار من أجل التنمية المستدامة 2030، والتي من أهدافها الاستراتيجية تهيئة بيئة عمل مشجعة تساعد على التطوير والابتكار.

وأضاف أن توقيع البروتوكول يأتي في ضوء المبادرة الرئاسية (صنايعية مصر)، لتوسعة نطاقها جغرافيا لتحفيز البيئة التشريعية الداعمة للصناعة بوجه عام والصناعات الحرفية بوجه خاص.

وأشار البيان إلى أن البروتوكول ينص على قيام مركز تحديث الصناعة بتسويق منتجات مركز الحرف التراثية والتقليدية بالفسطاط وأصحاب مبادرة (صنايعية مصر) من خلال المعارض الداخلية والخارجية (كرييتيف إيجيبت) ومنصات التواصل الاجتماعي، تنفيذا لتوصيات اللجنة المشكلة برئاسة ممثل عن مجلس الوزراء بالقرار رقم 1423 لسنة 2023، ومن المتوقع بدء التنفيذ في بداية الشهر المقبل.

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