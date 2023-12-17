الاستثمار الأوروبي: جزء كبير من محفظة البنك بمصر موجه للقطاع الخاص



قال رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي لشمال إفريقيا والشرق الأدنى جيدو كلاري إن محفظة تمويلات بنك الاستثمار الأوروبي البالغة 7 مليارات يورو جزء كبير منها موجه للقطاع الخاص والوصول لتنمية مستدامة لجمهورية مصر العربية.

وأضاف كلاري - في كلمته خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم الأحد لإطلاق منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص - "لسنا البنك الوحيد للاستثمار مع الاتحاد الأوروبي، ومنذ استضافة مصر لمؤتمر الأطراف أدذ27 ونحن سعداء بوجهات النظر التي تتبناها الحكومة المصرية".

وتابع "وقعنا مع بنك مصر تمويلات بقيمة 70 مليون يورو لتوفير التمويلات الصغيرة والمتوسطة لرواد الأعمال من النساء والشباب كونهم الأكثر تهميشا".