الاستثمار الأوروبي: جزء كبير من محفظة البنك بمصر موجه للقطاع الخاص

الاقتصاد
بوابة الفجر


قال رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي لشمال إفريقيا والشرق الأدنى جيدو كلاري إن محفظة تمويلات بنك الاستثمار الأوروبي البالغة 7 مليارات يورو جزء كبير منها موجه للقطاع الخاص والوصول لتنمية مستدامة لجمهورية مصر العربية.

وأضاف كلاري - في كلمته خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم الأحد لإطلاق منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص - "لسنا البنك الوحيد للاستثمار مع الاتحاد الأوروبي، ومنذ استضافة مصر لمؤتمر الأطراف أدذ27 ونحن سعداء بوجهات النظر التي تتبناها الحكومة المصرية".

وتابع "وقعنا مع بنك مصر تمويلات بقيمة 70 مليون يورو لتوفير التمويلات الصغيرة والمتوسطة لرواد الأعمال من النساء والشباب كونهم الأكثر تهميشا".

Elfagr.org
ads
ads

الأكثر قراءة

نتيجة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم 17-12-2023 في الدوري الإنجليزي

ليفربول يضيع صدارة البريميرليج لصالح آرسنال بعد التعادل ضد مانشستر يونايتد

"انتهت كما بدأت".. التعادل السلبي يحسم نتيجة قمة ليفربول ومانشستر يونايتد في البريميرليج

عاجل.. "الفجر الرياضي" يكشف تفاصيل رحيل لاعب الأهلي في يناير معارًا

الأهلي ينجح في فك عقدة الاتحاد وتأهل إلى نصف نهائي مونديال الأندية 2023

الأهلي يسحق الاتحاد 3-1 في مباراة ملحمية في كأس العالم للأندية

نسور الأهلي تحلق في سماء جدة لتفك عقدة الاتحاد وتتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023

بث مباشر الآن ( 0 - 0 ) الشوط الثاني | مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي.. يلا شوت