تداول 42 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط



ذكرت هيئة ميناء دمياط أنه تم استقبال 12 سفينة ومغادرة 13 سفينة خلال الساعات الـ 24 الماضية، بينما بلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وتم التداول عليها 42 سفينة.

وأوضحت الهيئة أن حركة الصادرات من البضائع العامة بلغت 29 ألفا و30 طنا شملت 12094 طن يوريا، و6953 طن ملح معبأ، و400 طن مولاس، و5500 طن جبس معبأ، و900 طن رمل و3183 طن حديد تسليح.

وأضافت أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 45224 طنا شملت 15005 أطنان قمح، و10500 طن ذرة، و170 طن زيت طعام، و1073 طن خشب زان، و9784 طن خردة، و176 طن بازلاء، و4613 طن حديد، و2863 طن فول صويا، و750 طن بضائع متنوعة و290 طن مولاس.

وتابعت أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 433 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الواردة 198 حاوية مكافئة، وبلغ عدد الحاويات الترانزيت 3550 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 141 ألفا و734 طنا.

ولفتت إلى أن رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص بلغ 322 ألفا و967 طنا، منوها بأن 3 قطارات غادرت الميناء بحمولة إجمالية 3701 طن قمح متجهين لصوامع كوم أبو راضي، بينما بلغت الشاحنات دخولا وخروجا 5070 شاحنة.