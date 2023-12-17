إن المؤمن يعتني بالدعاء للمتوفى، حيث يعبر عن حزنه عند فقدان أحبائه ويظهر شوقه للمفارقة وفي سياق هذا الاهتمام، يعدّ أفضل ما يُقدّمه المؤمن للميت هو الدعاء، تماشيًا مع توجيهات حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. ينصح أيضًا بالتصدق نيابةً عن الميت. فيما يلي بعض الأدعية المأثورة التي تُقدّم للميت، تتضمن الرحمة والمغفرة والخير، إليك أفضل الدعوات المأثورة للميت وردت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- تشمل العديد من الدعوات، منها

1. "اللَّهُمَّ، اغْفِرْ له وَارْحَمْهُ، وَاعْفُ عنْه وَعَافِهِ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بمَاءٍ وَثَلْجٍ وَبَرَدٍ، وَنَقِّهِ مِنَ الخَطَايَا كما يُنَقَّى الثَّوْبُ الأبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِن دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِن أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِن زَوْجِهِ، وَقِهِ فِتْنَةَ القَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ."

2. "اللَّهمَّ اغْفِرْ لحيِّنا وميِّتِنا وشاهدنا وغائِبنا وصَغيرنا وَكبيرنا وذَكرِنا وأُنثانا اللَّهمَّ مَنْ أحييتَه مِنَّا فأحيِه علَى الإسلامِ ومن تَوَفَّيتَه مِنَّا فتَوفَّهُ علَى الإيمانِ اللَّهمَّ لا تحرمنا أجرَه ولا تُضلَّنا بعدَه."

3. "استغفِروا لأخيكُم، وسَلوا لَهُ التَّثبيتَ، فإنَّهُ الآنَ يُسأَلُ."

4. "اللَّهمَّ إنَّ فلانَ بنَ فلانٍ في ذِمَّتِك وحبلِ جِوارِك فَقِهِ من فتنةِ القبرِ وعذابِ النَّارِ وأنتَ أهلُ الوفاءِ والحقِّ فاغفر لَه وارحمهُ إنَّكَ أنتَ الغفورُ الرَّحيمُ."

5. "اللهم أنت ربها، وأنت خلقتها، وأنت هديتها للإسلام، وأنت قبضت روحها، وأنت أعلم بسرها وعلانيتها، جئنا شفعاء فاغفر له."

أدعية للمتوفي:

1. "اللهم اغفر لفلان (اسم الميت) وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسّع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقّه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس."

2. "اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار."

3. "اللهم اغفر له وارحمه، وأسكنه فسيح جناتك، واجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار."

4. "اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات."

5. "اللهم إن كان محسنًا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئًا فتجاوز عن سيئاته."

6. "اللهم نقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس."

أفضل دعاء للمتوفي

أفضل الأدعية للمتوفي:

هذه الأدعية تعبر عن رغبة المؤمن في خير الدنيا والآخرة للميت، وتظهر رغبته في مغفرة الذنوب ورحمة الله عليه.