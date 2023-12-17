أدعية ليلة القدر مكتوبة

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أدعية ليلة القدر مكتوبة

ليلة القدر: ليلة الخير والبركة والغفران، ليلة القدر هي إحدى ليالي شهر رمضان المبارك، وتُعد من أعظم الليالي عند المسلمين. تحمل هذه الليلة قيمة خاصة وفضل عظيم، حيث يُؤكد في القرآن الكريم أن ليلة القدر خيرٌ من ألف شهر. تأتي هذه الليلة في العشر الأواخر من شهر رمضان، والله سبحانه وتعالى أخبرنا عنها في سورة القدر.

أدعية ليلة القدر مكتوبة..فضل ليلة القدر:

ليلة القدر تمثل لحظة تحقيق الرغبات والأماني، وهي ليلة تنزل فيها الملائكة والروح بإذن ربهم. وقد ورد في القرآن الكريم في سورة القدر: "إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ * لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ" (القدر 1-3).

أدعية ليلة القدر مكتوبة..أدعية ليلة القدر:

1. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.
2. اللهم إنك أنت الغفور الرحيم، تحب العفو فاعف عنا.
3. اللهم إنك أنت الكريم الحليم، تحب الكرم فكرم علينا.
4. اللهم إنك تحب التوابين فتوب علينا.
5. اللهم إنك تحب المحسنين فأحسن فينا.
6. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار.

أدعية ليلة القدر مكتوبة..طرق قضاء ليلة القدر:

1. الدعاء والاستغفار: قضاء وقت الليل في الدعاء والاستغفار والتضرع إلى الله.
2. قراءة القرآن الكريم: تلاوة القرآن والتفكر في آياته.
3. الصدقة: إعطاء الصدقات والتصدق في هذه الليلة الفضيلة.
4. العبادة والطاعة: أداء الصلوات وأداء العبادات والأعمال الخيرية.

أدعية ليلة القدر مكتوبة..أدعية مأثورة ليلة القدر:

1. (رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي).
2. (اللَّهمَّ إنِّي عَبدُك، وابنُ عبدِك، وابنُ أمتِك، ناصِيَتي بيدِكَ، ماضٍ فيَّ حكمُكَ، عدْلٌ فيَّ قضاؤكَ).
3. (اللهمَّ عالِمَ الغَيبِ والشَّهادةِ، فاطرَ السَّمواتِ والأرضِ، رَبَّ كلِّ شيءٍ ومَليكَهُ).
4. (اللهمَّ إنِّي أسألُكَ من خَيْرِ ما سألَكَ مِنْهُ عَبْدُكَ ونَبِيُّكَ، وأعوذُ بِكَ من شرِّ ما عَاذَ بهِ عَبْدُكَ ونَبِيُّكَ).
5. (اللَّهمَّ اقسمْ لنا من خشيتِك ما يحولُ بيننا وبين معاصيكَ).
6. (رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً).
7. (يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين).
8. (اللهمَّ رحمتَك أَرَجُو فلا تَكِلني إلى نَفْسِي طرفةَ عينٍ).

ختامًا:

تحمل ليلة القدر في طياتها لحظات عظيمة من التوبة والغفران، ولذلك ينبغي على المسلم أن يستغل هذه اللحظات بالعبادة والدعاء والتواجد في الطاعة. إن رمضان وليلة القدر تعدان فرصةً للتغيير والتطهير الروحي، لذا لنكن من الذين يستفيدون من هذه الفرصة الرائعة ويبتعدون عن الذنوب ويسعون للتقرب إلى الله.

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