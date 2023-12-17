أدعية متنوعة للتوفيق والنجاح: ركيزة الدعاء في حياة المسلم

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أدعية متنوعة للتوفيق والنجاح: ركيزة الدعاء في حياة المسلم

 أدعية متنوعة للتوفيق والنجاح: ركيزة الدعاء في حياة المسلم، الدعاء هو سبيل المسلم للتواصل مع الله، يعبّر فيه عن حاجاته ويسأل الله التوفيق والنجاح في مختلف جوانب حياته. إليكم مجموعة من الأدعية المتنوعة للتوفيق والنجاح:

1. دعاء الاستعانة:

اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال.

2. دعاء الرزق والتوفيق:

اللهم ارزقنا وسددنا، وارحمنا، واجعل الخير حظنا وأعنا على الطاعة والبر.

3. دعاء النجاح في العمل:

اللهم اجعل عملنا خالصًا لوجهك الكريم، ووفقنا لكل خير ونجاح.

4. دعاء العلم والفهم:

ربي زدني علمًا وفهمًا، وارزقني الاستفادة من علمي في خدمة ديني ومجتمعي.

5. دعاء التسديد في القرارات:

اللهم اهدنا في قراراتنا واجعل لنا التوفيق في اختياراتنا.

6. دعاء النجاح العائلي:

اللهم اجعل أسرتي ميدانًا للسعادة والنجاح، واحفظهم من كل شر.

7. دعاء التفوق في العلم:

ربي أنزل علينا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا.

 أدعية متنوعة للتوفيق والنجاح: ركيزة الدعاء في حياة المسلم 

8. دعاء الاستقامة في الدين:

اللهم ثبت قلوبنا على دينك واجعلنا ممن يحققون التوفيق والنجاح في الدنيا والآخرة.

9. دعاء التخلص من الضغوط:

اللهم ارفع عنا الهم والضيق واجعل أمورنا سهلة وميسرة.

10. دعاء الراحة النفسية:

اللهم ألهمنا السكينة والطمأنينة، واجعل حياتنا مليئة بالخير والسرور.

دُعَاءٌ مُتَنَوِّعٌ للتَّفَوُّقِ والنَّجَاحِ

  • اللهمّ إنَّي أسألك فَهْمَ النَّبِيِّينَ، وَحِفْظَ المُرْسَلِينَ وَالْمَلائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ. 
  • اللهمّ اجعل ألسنتنا عامِرَةً بِذِكْرِكَ، وَقُلُوبَنا بِخَشْيَتِكَ، وَأسْرَارَنَا بِطَاعَتِكَ إنَّكَ على كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.
  •  اللهمّ يا مُعَلِّمَ مُوسى علمًا، عَلِّمْنِي، وَيا مُفَهِّمَ سُلَيْمَانَ فَهْمًا، وَيا مُؤَتِي لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ، آتِنِي الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ.
  •  اللهمّ اجعل ألسنتنا عامِرَةً بِذِكْرِكَ، وَقُلُوبَنا بِخَشْيَتِكَ، وَأسْرَارَنَا بِطَاعَتِكَ. إنَّكَ على كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، حَسْبُنَا الله وَنِعْمَ الْوَكِيلُ. 
  • اللهمّ صلِّ صَلاتٍ كاملةً وَسَلِّمْ سَلامًا تَامًّا على سَيِّدِنا مُحَمَّد، الفَاتِحِ لِمَا أَغْلَقَ، وَالخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ، نَاصِرِ الحَقِّ بِالْحَقِّ، وَالْهَادِي إِلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ وَعَلَى آلِهِ حَقَّ قَدَرِهِ وَمَقْدَارِهِ العَظِيمِ. 
  • اللهمّ إنِّي اسْتَودَعتُكَ مَا قَرَأْتُ وَمَا حَفِظْتُ وَمَا تَعَلَّمْتُ، فَرُدَّهُ عِنْدَ حَاجَتِي إليهِ، إنَّكَ على كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، حَسْبُنَا الله وَنِعْمَ الْوَكِيلُ.
  •  اللهمّ إنِّي تَوَكَّلْتُ عليكَ، وَسَلِّمْتُ أَمْرِي إلَيكَ، لا مَلْجَأ وَلا مَنْجَى مِنَّكَ إلَّا إلَيكَ.
  •  رَبِّ أَدْخِلْنِي مَدْخَلَ صَدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مَخْرَجَ صَدْقٍ، وَاجْعَل لِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا.
  •  ربّ اشْرَحْ لي صَدْرِ
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