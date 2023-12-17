صادرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كوريا الجنوبية تنهي سلسلة خسائر

ارتفعت صادرات كوريا الجنوبية من منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة 7.6 % في شهر نوفمبر الماضي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مما يمثل تحولًا بعد انخفاضها لمدة 16 شهرًا على التوالي.

وأظهرت بيانات لوزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكورية الجنوبية، أن الشحنات الخارجية لمنتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وصلت إلى 17.9 % مليار دولار الشهر الماضي، مقارنة بنحو 16.6 مليار دولار العام الماضي.

وأوضحت، حسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، أن الرقم الشهري سجل زيادة للمرة الأولى منذ يونيو من العام الماضي، حيث انتعشت صادرات أشباه الموصلات بعد انخفاضها لمدة 15 شهرا متتالية.

وأشارت إلى أن واردات البلاد من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تراجعت في أكتوبر بنسبة 10.9 % على أساس سنوي لتصل إلى 11.4 مليار دولار، مما أدى إلى فائض تجاري بقيمة 64.4 مليار دولار في هذا القطاع.

وبلغت صادرات الرقائق 9.6 مليار دولار، بزيادة قدرها 10.7 % على أساس سنوي، حيث قفزت مبيعات رقائق الذاكرة بشكل كبير، بنسبة 36.4 %.

وارتفعت صادرات الهواتف المحمولة بنسبة 12.2% لتصل إلى 1.6 مليار دولار لكن صادرات أجهزة الكمبيوتر ومعدات الاتصالات انخفضت بنسبة 22.7% و21.6% لتصل إلى 750 مليون دولار و210 مليون دولار على التوالي.