إنتاج الصين من الفحم والنفط الخام والغاز الطبيعي يحافظ على نموه

الاقتصاد
بوابة الفجر

 أظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين، أن إنتاج البلاد من الفحم والنفط الخام والغاز الطبيعي حافظ على توسع مطرد حتى نوفمبر الماضي.

 

وأشارت البيانات، وفقًا لوكالة "شينخوا" الصينية، إلى أن المناجم في البلاد أنتجت 4.24 مليار طن من الفحم خلال الفترة ما بين يناير ونوفمبر الماضيين، بزيادة قدرها 2.9 في المئة على أساس سنوي.

 

وذكرت أن إنتاج النفط الخام ارتفع بنسبة 1.8 في المئة على أساس سنوي خلال الفترة المذكورة، ليصل إلى 191.25 مليون طن، بينما زادت واردات النفط الخام بنسبة 12.1 في المئة لتبلغ 515.65 مليون طن.

 

وأوضحت البيانات أن إنتاج الصين من الغاز الطبيعي ارتفع بنسبة 6 في المئة خلال هذه الفترة، ليصل إلى 209.6 مليار متر مكعب، بينما توسعت واردات الغاز الطبيعي بنسبة 8.5 في المئة لتبلغ 107.4 مليون متر مكعب.

 

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