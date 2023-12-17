فهم مرض المياه الزرقاء في العين: الأسباب والأعراض والعلاج، تعتبر المياه الزرقاء في العين، المعروفة أيضًا بالمياه البيضاء أو الجلوكوما، من الأمراض التي تؤثر على العين وقد تؤدي إلى فقدان البصر إذا لم يتم التدخل العلاجي في وقت مناسب.

وتلقي بوابة الفجر الإلكترونية من خلال الفقرات التالية نظرة على هذا المرض وفهم أسبابه وأعراضه وخيارات العلاج المتاحة، وجاء ذلك في ظل اهتمام البوابة بمتابعة المعلومات الطبية الهامة التي يحث عنها المواطن بشكل مستمر ونشرها بكل سهولة ويسر.

فهم مرض المياه الزرقاء في العين..الأسباب:

تحدث المياه الزرقاء نتيجة زيادة ضغط السائل الزجاجي داخل العين، مما يؤدي إلى تضرر العصب البصري. من بين الأسباب الشائعة لهذا الارتفاع في الضغط:

1.تصريف غير كافٍ للسائل الزجاجي.

2.عوامل وراثية.

3.العمر المتقدم.

4.أمراض أخرى مثل السكري.

5. التعرض المفرط للضوء الشمسي.

فهم مرض المياه الزرقاء في العين..الأعراض:

تكون المياه الزرقاء غالبًا دون أعراض واضحة في مراحلها الأولى، ولكن مع تطور المرض قد تظهر بعض العلامات والأعراض:

1. آلام في العين.

2.تغير لون القرنية إلى الأخضر أو الزرقاء.

3.انخفاض الرؤية الليلية.

4. ظهور دوائر حول المصابيح.

5.صداع وغثيان.

فهم مرض المياه الزرقاء في العين..خيارات العلاج:

1.العلاج الدوائي: يتم استخدام الأدوية الموضعية أو الفموية لتقليل ضغط السائل الزجاجي.

2.العمليات الجراحية: في حال عدم فعالية العلاج الدوائي، يمكن إجراء عمليات جراحية لتحسين تصريف السائل الزجاجي.

3.الليزر: يُستخدم الليزر لتحسين تصريف السائل داخل العين.

4.تغييرات في نمط الحياة: الحفاظ على نمط حياة صحي، بما في ذلك ممارسة الرياضة وتناول الغذاء الصحي، يمكن أن يساعد في إدارة المياه الزرقاء.

فهم مرض المياه الزرقاء في العين: الأسباب والأعراض والعلاج

فهم مرض المياه الزرقاء في العين..الوقاية:

- فحوصات العين الدورية: يُفضل إجراء فحص عيون دوري للكشف المبكر عن أي مشاكل.

- مراقبة العوامل الوراثية: في حال وجود تاريخ عائلي للمياه الزرقاء، يجب متابعة الحالة بعناية خاصة.

- تجنب العوامل المسببة للضغط: من الهام جدًا تجنب التعرض المفرط للشمس واتباع نمط حياة صحي.