يلا شوت الآن.. بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وفياريال بـدون تقطيع اليوم في الدوري الإسباني

بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وفياريال اليوم في الدوري الإسباني

جولة إسبانية بين Real Madrid vs Villarreal اليوم، يلا شوت الآن.. بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وفياريال اليوم في الدوري الإسباني ، ويستضيف فريق ريال مدريد نظيره فياريال علي ستاد سانتياجو برنابيو معقل الفريق الملكي، في مواجهة ضمن الجولة السابعة عشرة من عمر الليجا الإسبانية المحلية، وأكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب الملكي أن هدفه هو واللاعبين الفوز على فياريال، وألافيس قبل أعياد الميلاد، وتقديم ختام جيد للعام للجماهير والإدارة. لا سيما أن فياريال يحتل المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 16 نقطة.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وفياريال في الدوري الإسباني بث مباشر

ويبحث المارينجي صاحب الأرض، الذي يمتلك 39 نقطة، عن تحقيق عن تحقيق الفوز لاعتلاء الصدارة التي يحتلها جيرونا، علي أمل تعثر الأخير في مواجهته أمام ألافيس في الجولة ذاتها.

وبالتالي فإن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب الريال، استقر على المجموعة التي سيبدأ بها لقاء فياريال، والتي يثق كارلو في قدرتها على منحه الثلاث نقاط، مثل كيبا أريزبالاجا في حراسة المرمى، وفران توريس، دافيد ألابا وناتشو هيرنانديز ولوكاس فاسكيز رباعي خط الدفاع، بجانب أفضل محاور ارتكاز في العالم وهم تحديدًا: توني كروس وفيدريكو فالفيردي ولوكا مودريتش وجود بيلينجهام، بجانب الثنائي الهجومي الخطير خوسيلو ورودريجو.

بينما يطمح فريق الغواصات الصفراء في تحقيق مفاجأة والفوز على الميرنجي في عقر داره لتحسين مركزه في جدول ترتيب الليجا.

موعد مباراة ريال مدريد ضد فياريال اليوم في الدوري الإسباني 2023/2024

يستقبل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد منافسه فريق فياريال، وذلك في المباراة المنتظر إقامتها مساء اليوم الأحد الموافق 17 ديسمبر الجاري، ضمن لقاءات الجولة السابعة عشر من منافسات الدوري الإسباني موسم 2023/2024، ويستضيف ملعب "سانتياجو برنابيو" معقل الريال أحداث مباراة ريال مدريد وفياريال اليوم في الليجا الإسبانية.

بث مباشر ريال مدريد وفياريال يلا شوت تويتر

ويأتي موعد مباراة ريال مدريد ضد فياريال اليوم في الدوري الإسباني 2023/2024، لتبدأ في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، وفي تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني 2023/2024 برصيد 39 نقطة بفارق نقطتين عن المتصدر جيرونا، فيما يأتي فريق فياريال في المركز الرابع عشر من ترتيب لا ليجا بواقع 16 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وفياريال اليوم في الدوري الإسباني

تعد مجموعة قنوات BeIN Sports القطرية، هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد اليوم ضد فياريال في الدوري الإسباني 2023/2024، باعتبارها تنقل بث مباشر مباريات الليجا الإسبانية عبر قنواتها المشفرة فقط وليست المفتوحة كما يعتقد البعض، وذلك بالنسبة للمشتركين في باقتها السنوية أو الشهرية داخل نطاق الشرق الأوسط وشمال القارة الإفريقية؛ وبالتالي سيتاح لهؤلاء مشاهدة مباراة ريال مدريد وفياريال مباشر اليوم عبر تردد قناة بين سبورت BeIN Sports 1 الموضح كما يلي.

تردد قناة بين سبورت 1 القمر الصناعي: نايل سات التردد: 11013 معدل الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 2/3 مشفرة

تشكيل ريال مدريد ضد فياريال

إليك تشكيل ريال مدريد المتوقع اليوم لمواجهة فياريال في الدوري الإسباني 2023/2024:

حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا.

خط الدفاع: فيرلان ميندي - أنطونيو روديجر - دافيد ألابا - لوكاس فاسكيز.

خط الوسط: توني كروس - فيديركو فالفيردي - براهيم دياز - جود بيلينجهام.

خط الهجوم: رودريجو جويس - خوسيلو.

تشكيل فياريال ضد ريال مدريد

إليك تشكيل فياريال المتوقع لمباراة ريال مدريد اليوم في الدوري الإسباني 2023/2024:

حراسة المرمى: فيليب يورجنسن.

خط الدفاع: خوان فويث - راؤول ألبيول - خورخي كوينكا - ألفونسو بيدرازا.

خط الوسط: أدريا ألتيميرا - إتيان كابوي - دانييل باريجو.

خط الهجوم: أليخاندرو باينا - جيرارد مورينو - خوسيه لويس موراليس.

يلا لايف مباراة ريال مدريد وفياريال

وألحق فياريال الخسارة الأخيرة بريال مدريد على أرضه. كان ذلك في أبريل من الموسم الماضي عندما عوضوا تأخرهم بهدف ليفوزوا بنتيجة 3-2 في الدوري. كان كيكي سيتين هو المدير الفني في ذلك الوقت لكنه ترك الفريق منذ ذلك الحين. يتولى مارسيلينو المسؤولية الآن وقد نجح في تسوية الأمور بعد بداية مضطربة للموسم أدت إلى أربعة تغييرات إدارية. قام التكتيكي الإسباني بنفسه بتنظيم العديد من الانتصارات ضد مضيفيه الذين سيصبحون قريبًا في مسيرته. ويأمل أن يفعل ذلك مرة أخرى ويحافظ على تقدم فريقه البطيء ولكن الثابت في جدول الترتيب. وجمع فياريال 16 نقطة ويمكن أن يؤدي فوزه الخامس هذا الموسم إلى تقليص الفارق إلى 10 نقاط عن المراكز الأوروبية. كما خرجت الغواصة الصفراء من مباراة مثيرة بخمسة أهداف في أوروبا، والتي أنهت سلسلة من ثلاث مباريات دون تحقيق أي فوز. هزموا رين 3-2 خارج أرضهم ليتأهلوا إلى الأدوار الإقصائية من الدوري الأوروبي كفائزين بالمجموعة.

رابط مشاهدة مباراة ريال مدريد وفياريال في الدوري الإسباني | من هنا

يلا شوت مباشر ريال مدريد وفياريال

تعرض ريال مدريد لعدد من الإصابات للاعبين الأساسيين في الأسابيع الأخيرة، لكنه استمر في تحقيق نتائج قوية بشكل مثير للإعجاب، حيث لم يخسر الفريق سوى مرة واحدة هذا الموسم، والتي جاءت خارج ملعبه أمام أتلتيكو مدريد في نهاية سبتمبر.تأهل فريق كارلو أنشيلوتي'' إلى دور خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا باعتباره متصدر المجموعة الثالثة، محققًا ستة انتصارات في ست مباريات بفضل الفوز 3-2. خلال يونيون برلين في ألمانيا في وقت سابق من هذا الأسبوع.وتعادل ريال مدريد 1-1 مع ريال بيتيس في الدوري نهاية الأسبوع الماضي، لكن النتيجة تركتهم في المركز الثاني في الجدول برصيد 39 نقطة، بفارق نقطتين خلف المتصدر جيرونا، الذي يخوض حملة استثنائية للغاية.فاز فريق أنشيلوتي في 12 مباراة وتعادل في ثلاث وخسر واحدة من أصل 16 مباراة في الدوري هذا الموسم، ولديهم أفضل سجل دفاعي، حيث استقبلت شباكهم 10 مرات فقط، وهو أمر أكثر إثارة للإعجاب بالنظر إلى الرقم واحد. حارس المرمى تيبو كورتوا والخيار الأول في قلب الدفاع إيدير ميليتاو خارج منذ أغسطس.

رابط مشاهدة مباراة ريال مدريد وفياريال في الدوري الإسباني | من هنا

ريال مدريد وفياريال مباشر

سيستهدف ريال مدريد الفوز على فياريال وألافيس في آخر مباراتين لهما في عام 2023، ويجب بعد ذلك تعزيزهما بعودة بعض اللاعبين الأساسيين من الإصابة في يناير، مما سيضعهم في وضع مثالي للمعركة من أجل النجاح في الدوري. النصف الثاني من الحملة.فاز فياريال بالفعل في آخر مباراتين له في الدوري الإسباني مع ريال مدريد، حيث حقق فوزًا بنتيجة 3-2 على ملعب برنابيو الموسم الماضي، وكانت خسارته الأخيرة أمام لوس بلانكوس في مايو 2021.لذلك يجب أن يدخل فريق الغواصة الصفراء هذه المباراة بثقة كبيرة، لكنهم تعرضوا للهزيمة 3-0 على أرضهم أمام ريال سوسيداد في الدوري نهاية الأسبوع الماضي، وقد تركهم الموسم غير المتسق في المركز 13 في الجدول، حيث حصلوا على 16 نقطة فقط. من 16 مباراة.