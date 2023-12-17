بث مباشر.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وفياريال يلا شوت بـدون تقطيع اليوم في الدوري الإسباني

مشاهدة مباراة ريال مدريد وفياريال يلا شوت بث مباشر في الدوري الإسباني

جولة الملكي في الليغا بين Real Madrid vs Villarreal اليوم، مشاهدة مباراة ريال مدريد وفياريال يلا شوت بث مباشر في الدوري الإسباني، ويشتدّ التنافس في الدوري الإسباني بين مفاجأة الموسم جيرونا الذي ينفرد بصدارة الترتيب وريال مدريد الذي يبحث عن استعادة الصدارة بعد أن فقدها الأسبوع الماضي بعد التعادل أمام ريال بيتيس.

ويلعب الفريق الملكي أمام فياريال لحساب الجولة الـ17 على ملعب سانتياغو بيرنابيو بغية العودة إلى سكة الانتصارات بعد عثرة الجولة الماضية والتي كسرت سلسلة انتصارات متتالية، أعادت الثقة لرفاق البرازيلي رودريغو.

ويتأخر ريال مدريد بفارق نقطتين عن جيرونا الذي يلعب الاثنين أمام ديبورتيفو ألفيس، ما يعني أنّ فريق الإيطالي كارلوس أنشيلوتي بإمكانه تصدر الدوري مؤقتا في انتظار مباراة الاثنين.

وتحمل المباراة أيضا أهمية كبيرة بعد سقوط برشلونة في فخ التعادل أمام فالنسيا، ما يعطي لريال مدريد إمكانية توسيع فارق النقاط عن النّادي الكتالوني لـ7 نقاط.

ونخصص هذا الموضوع للحديث عن القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وفياريال في الدوري الإسباني، وعن أهمّ العناوين المرتبطة بها.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد اليوم أمام فياريال في الدوري الإسباني

تملك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الحقوق الحصريّة للدوري الإسباني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتبث مباراة ريال مدريد وفياريال عبر قناة "بي إن سبورتس" بصوت المعلق خليل البلوشي، انطلاقا من الـ23:00 بتوقيت السّعودية والـ22:00 بتوقيت مصر و00:00 بتوقيت الإمارات.

قناة BEIN SPORTS 1 HD على نايل سات

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

قناة BEIN SPORTS 1 HD على سهيل سات

التردد: 11547

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة ريال مدريد وفياريال أونلاين؟

توفر شبكة "بي إن سبورتس" خدمة إضافية لمشاهدة المباريات المباشرة عبر تطبيق "TOD" وهو تطبيق مدفوع، يوفر للمشاهد جميع مباريات كرة القدم التي تبث عبر قنوات "بي إن سبورتس" بالإضافة إلى إنتاجات أخرى فنية وترفيهية.

موعد مباراة ريال مدريد وفياريال في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

المباراة توقيت السّعودية توقيت الإمارات توقيت مصر القنوات الناقلة ريال مدريد - فياريال 23:00

00:00 22:00 BEIN SPORTS HD 1

ملعب المباراة: سانتياغو برنابيو

البطولة: الدوري الإسباني - الجولة الـ17

حكم المباراة: خورخي فاسكيز

معلق المباراة: خليل البلوشي

مشاهدة مباراة ريال مدريد وفياريال في الدوري الإسباني

أرقام وإحصائيات قبل مباراة ريال مدريد وفياريال في الليجا

ولم يتعرض ريال مدريد للهزيمة في أخر 10 مباريات خاضها في الليجا، كما سجل النادي الملكي 3 أهداف أو أكثر في أخر 3 مباريات أمام فياريال بجميع البطولات.

وتعادل ريال مدريد مع ريال بيتيس نهاية الأسبوع الماضي، وتراجع منذ ذلك الحين إلى المركز الثاني في الدوري الإسباني، بفارق نقطتين خلف جيرونا متصدر الدوري.

وفاز ريال مدريد بجميع مبارياته على أرضه في جميع المسابقات هذا الموسم باستثناء مباراة واحدة، وكان رايو فاليكانو هو الفريق الوحيد الذي غادر البرنابيو بنقطة واحدة حتى الآن.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وفياريال في الدوري الإسباني بث مباشر

ويبحث المارينجي صاحب الأرض، الذي يمتلك 39 نقطة، عن تحقيق عن تحقيق الفوز لاعتلاء الصدارة التي يحتلها جيرونا، علي أمل تعثر الأخير في مواجهته أمام ألافيس في الجولة ذاتها.

وبالتالي فإن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب الريال، استقر على المجموعة التي سيبدأ بها لقاء فياريال، والتي يثق كارلو في قدرتها على منحه الثلاث نقاط، مثل كيبا أريزبالاجا في حراسة المرمى، وفران توريس، دافيد ألابا وناتشو هيرنانديز ولوكاس فاسكيز رباعي خط الدفاع، بجانب أفضل محاور ارتكاز في العالم وهم تحديدًا: توني كروس وفيدريكو فالفيردي ولوكا مودريتش وجود بيلينجهام، بجانب الثنائي الهجومي الخطير خوسيلو ورودريجو.

بينما يطمح فريق الغواصات الصفراء في تحقيق مفاجأة والفوز على الميرنجي في عقر داره لتحسين مركزه في جدول ترتيب الليجا.

قائمة ريال مدريد لمباراة فياريال في الدوري الإسباني

وأعلن المدير الفني لفريق ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، القائمة المستدعاة لمواجهة فياريال اليوم الأحد في بطولة الدوري الإسباني.

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وشهدت قائمة ريال مدريد عودة اللاعب أوريلين تشواميني بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في مباراة الكلاسيكو ضد برشلونة، نهاية أكتوبر الماضي.

قائمة ريال مدريد لمباراة فياريال

حراسة المرمى: لونين، كيبا، ماريو دي لويس.

خط الدفاع: ألابا، ناتشو، فاسكيز، فران جراسيا، روديجر، فيرلاند ميندي، توبياس.

خط الوسط: جود بيلينجهام، توني كروس، لوكا مودريتش، فيدي فالفيردي، تشواميني، داني سيبايوس، نيكو باز.

خط الهجوم: رودريجو، خوسيلو، إبراهيم دياز.

رابط مشاهدة مباراة ريال مدريد وفياريال في الدوري الإسباني | من هنا

وعلي صعيد متصل أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني أنه ليس هناك حاجة للتعجل في تمديد عقده مع النادي الملكي، وسط تكهنات بشأن سعي المنتخب البرازيلي للتعاقد معه.

ويمتد عقد أنشيلوتي مع ريال مدريد حتى نهاية الموسم الجاري.

مصير أنشيلوتي مع ريال مدريد

وقال أنشيلوتي، يوم السبت: كوني مدربا لريال مدريد هو الشيء الأكثر أهمية، إذا كان النادي سعيدا فأنا أيضا كذلك، ليس هناك حاجة للتعجل في تمديد عقدي، إنها ليست مشكلة، نحن هنا حتى 30 يونيو 2024.

وترددت أنباء عن سعي الاتحاد البرازيلي لكرة القدم لتعيين أنشيلوتي مدربا للمنتخب الأول منذ رحيل المدرب السابق تيتي عقب العرض المخيب للآمال في مونديال قطر 2022.

وتعاقد المنتخب البرازيلي مع المدرب فيرناندو دينيز بعقد لمدة 12 شهرا حتى يوليو 2024، وسيكون حينها عقد أنشيلوتي مع النادي الملكي قد انتهى.