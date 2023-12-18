بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وفلومينينسي يلا شوت اليوم في كأس العالم للأندية

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وفلومينينسي يلا شوت اليوم

منافسة المونديال بين Al Ahly vs Fluminense اليوم، مشاهدة مباراة الأهلي وفلومينينسي يلا شوت بث مباشر اليوم في كأس العالم للأندية، حقق النادي الأهلي تأهلًا مثيرًا إلى نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2023، المقامة حاليًا في المملكة العربية السعودية. وفي مواجهة نارية، نجح الأهلي في الفوز بنتيجة 3-1 أمام فريق كريم بنزيما، محققًا أداءً مميزًا في المباراة التي أقيمت تحت إشراف المدير الفني السويسري مارسيل كولر.

سطعت شخصية الفريق في اللقاء، حيث تقدم الأهلي في الشوط الأول بفضل هدف متألق سجلته ركلة جزاء نفذها علي معلول. وفي الشوط الثاني، أضاف الأهلي هدفين إضافيين، سجلهما حسين الشحات وإمام عاشور على التوالي، مؤكدًا تفوقه وتأهله للدور القادم.

يعتبر هذا التأهل إلى نصف النهائي إنجازًا كبيرًا للنادي الأهلي، الذي يشارك في بطولة كأس العالم للأندية للمرة التاسعة في تاريخه، وهي المشاركة الرابعة على التوالي. تُقام البطولة في نسختها العشرون في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر الحالي، حيث يتطلع الأهلي لتحقيق إنجازات أخرى في هذا الحدث الرياضي العالمي.

ما هي القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وفلومينينسي اليوم في كأس العالم للأندية؟

ستتاح للجماهير فرصة مشاهدة مباراة الأهلي وفلومينينسي في كأس العالم للأندية عبر عدة وسائل بث متاحة. سيتم نقل المباراة مباشرة عبر ثلاث قنوات مفتوحة، مما يتيح للمشاهدين الوصول إلى البث بسهولة. بالإضافة إلى ذلك، ستكون القناة الرياضية السعودية SSC المشفرة من بين الخيارات للمتابعين، وسيتاح أيضًا البث عبر منصة فيفا الرقمية، مما يتيح للجماهير متعة المشاهدة في أي وقت ومكان.

بث مباشر مباراة الاهلي وفلومينينسي يلا شوت

يعكس هذا التنوع في وسائل البث التزام القنوات بتوفير تجربة متكاملة للمشاهدين وضمان وصول الأحداث الرياضية الكبيرة إلى أوسع جمهور ممكن.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وفلومينينسي اليوم:

قناة Football HD قناة Varzesh HD قناة CBC Sport HD قمر صناعي: الياه سات

التردد: 11785

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500 قمر صناعي: إنتل سات 62 شرق

التردد: 11555

الاستقطاب: رأسي V

معدل ترميز 30000 قمر صناعي: Europe*Star 1

التردد: 11135

الاستقطاب: أفقي H

الترميز: 27500

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفلومينينسي اليوم في مونديال الأندية 2023

لمتابعة بث مباراة الأهلي وفلومينينسي في بطولة كأس العالم للأندية 2023 عبر قناة SSC1 HD، يتعين عليك الاشتراك في هذه القناة الرياضية المميزة. يمكنك الوصول إلى تلك البث المباشر عبر شراء جهاز GOBX، الذي يمكنك من مشاهدة المباراة بجودة عالية وبشكل حصري. هذا الاشتراك يمنح الجماهير فرصة مميزة لاستمتاع بتجربة مشاهدة مميزة لأحداث البطولة الرياضية الكبرى.

موعد مباراة الأهلي اليوم في كأس العالم للاندية أمام فلومينينسي البرازيلي؟

مواجهة الأهلي وفلومينينسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023 ستقام في ملعب الجوهرة المشعة يوم الإثنين الموافق 18 ديسمبر. ستبدأ المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر والتاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، حيث يترقب محبو الكرة العربية والعالمية هذا اللقاء المثير الذي سيحدد أحد المتأهلين للمباراة النهائية ومنافسة الكأس.

كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي اليوم في كأس العالم للأندية؟

لمتابعة مباراة الأهلي وفلومينينسي بث مباشر عبر يلا شوت، يُتاح ذلك من خلال القنوات الرياضية الخاصة بتطبيق "شاهد VIP". لضمان الوصول إلى هذه الباقة الرياضية والاستمتاع بالبث المباشر، يتعين على المشاهدين الاشتراك في تلك الخدمة.

من هو معلق مباراة الأهلي وفلومينينسي اليوم؟

أثناء مشاهدة مباراة الأهلي وفلومينينسي عبر قناة SSC1 HD على يلا شوت بث مباشر، تُتاح للمشاهدين خيارات متعددة للتعليق الصوتي لتجربة مشاهدة مميزة. يمكنك اختيار أحدث التحليلات والتعليقات من خلال القناة الصوتية الأولى التي يقدمها علي سعيد الكعبي، الذي يُضيف توجيهاته ورؤاه الفنية إلى تجربة المشاهدة.

أو يُمكنك الاختيار من القناة الصوتية الثانية للاستمتاع بتعليقات محمد حسين أضرضور، الذي يضفي جوًا مميزًا على المباراة بتحليلاته وتعليقاته الشيقة. بفضل هذه الخيارات، يمكن للمشاهدين اختيار التعليق الصوتي الذي يناسب ذوقهم وتفضيلاتهم خلال مشاهدة اللقاء الرياضي المثير.

تشكيل الأهلي اليوم

حراسة المرمى محمد الشناوي. رباعي الدفاع محمد هاني، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، علي معلول. ثلاثي الوسط أحمد حسن كوكا، مروان عطية، إمام عاشور. مثلث الهجوم حسين الشحات، بيرسي تاو، محمود عبد المنعم كهربا.

تشكيل فلومينينسي البرازيلي اليوم

حراسة المرمى فابيو ديفسون لوبيز. رباعي الدفاع صاموييل إكزافير، فيليبي ميلو، نينو، مارسيلو. ثلاثي الوسط أندريه تريندادي، ماتيوس مارتينيلي، جون أرياس. مثلث الهجوم ماركوس دا سيلفا كينو، باولو هينريكي جانسو، جيرمان كانو.

ما هي الجوائز المالية التي تحصدها الفرق في البطولة كأس العالم للأندية ؟

1- المركز الأول 5 مليون دولار

2- المركز الثاني 4 مليون دولار

3- المركز الثالث 2.5 مليون دولار

4- المركز الرابع 2 مليون دولار

5- المركز الخامس 1.5 مليون دولار

6- المركز السادس مليون دولار

7- المركز السابع 500 ألف دولار

جولة في تاريخ النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للاندية

النادي الأهلي يحمل إرثًا لامعًا في تاريخه بمشاركاته المتميزة في كأس العالم للأندية، حيث يعد ثاني أكثر الأندية مشاركة في هذه البطولة بعد أوكلاند سيتي من نيوزيلندا. تاريخ المشاركة الأهلاوي يمتد من عام 2005 حتى الوقت الحالي، حيث شهدت البطولة استعراضًا لمهارات الفريق المصري في العديد من المرات.

الأهلي يسعى في هذه النسخة لتحقيق تقدم يعكس التحسين المستمر في أدائه. حصل الفريق على المركز الثالث في ثلاث مناسبات سابقة في أعوام 2006 و2020 و2021، ويتطلع هذا العملاق المصري إلى تحقيق مركز أفضل في هذا العام. تأتي هذه الآمال في ظل التغييرات المستقبلية في نظام البطولة، حيث من المقرر زيادة عدد الفرق المشاركة في النسخ المقبلة.

مشاهدة مباراة الأهلي ضد فلومينينسي البرازيلي يلا شوت

بعد أدائه المميز في مواجهته مع نادي اتحاد جدة السعودي في ربع نهائي كأس العالم للأندية، يستعد النادي الأهلي المصري للمواجهة القادمة أمام فريق فلومينينسي البرازيلي. تعتبر هذه المباراة الثانية للفريق المصري في البطولة، حيث تمكن من تحقيق فوز بنتيجة 3-1 في الدور الثاني.

أما فريق فلومينينسي البرازيلي، فهذه هي مباراتهم الأولى في البطولة، حيث ينطلق بطل أمريكا الجنوبية مباشرة من دور ربع النهائي.

تشارك سبعة فرق في بطولة كأس العالم للأندية 2023 من مناطق مختلفة حول العالم، وهم: اتحاد جدة السعودي، أوكلاند سيتي النيوزيلندي، الأهلي المصري، ليون المكسيكي، أوراوا الياباني، مانشستر سيتي الإنجليزي، وفلومينينسي البرازيلي.