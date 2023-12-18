موانئ البحر الأحمر تتداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة

ذكرت هيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الاثنين، أن إجمالي عدد السفن الموجودة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 8 سفن، وتم تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة و740 شاحنة و75 سيارة، فضلا عن وصول وسفر 1222 راكبا بموانئها.

وأفادت الهيئة أن حركة الواردات شملت 2500 طن بضائع، و406 شاحنات و65 سيارة; فيما شملت حركة الصادرات 7500 طن بضائع و334 شاحنة و10 سيارات.

وأشارت إلى أن ميناء سفاجا شهد اليوم استقبال السفينة أمل، ومغادرة 3 سفن وهي "بوسيدون اكسبريس ودليلة والحرية"، فيما شهد ميناء نويبع تداول 1600 طن و212 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية للسفينتين أيله وآور.