موانئ البحر الأحمر تتداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة

الاقتصاد
بوابة الفجر

ذكرت هيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الاثنين، أن إجمالي عدد السفن الموجودة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 8 سفن، وتم تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة و740 شاحنة و75 سيارة، فضلا عن وصول وسفر 1222 راكبا بموانئها.

وأفادت الهيئة  أن حركة الواردات شملت 2500 طن بضائع، و406 شاحنات و65 سيارة; فيما شملت حركة الصادرات 7500 طن بضائع و334 شاحنة و10 سيارات.

وأشارت إلى أن ميناء سفاجا شهد اليوم استقبال السفينة أمل، ومغادرة 3 سفن وهي "بوسيدون اكسبريس ودليلة والحرية"، فيما شهد ميناء نويبع تداول 1600 طن و212 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية للسفينتين أيله وآور.

Elfagr.org
ads
ads

الأكثر قراءة

يلا شوت الآن ( 0 - 0 ) الشوط الثاني .. بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وفلومينينسي بـدون تـقطيع اليوم في كأس العالم للأندية

بث مباشر مباراة الأهلي 0 - 0 فلومينينسي في كأس العالم للأندية

مشاهدة الأهلي تويتر اليوم.. بث مباشر (0-0) مباراة الأهلي وفلومينينسي اليوم دون تقطيع جودة HD

مشاهدة مباراة الأهلي وفلومينينسي الشوط الثاني (0-0) اليوم بث مباشر رابط تويتر يلا شوت | كأس العالم للأندية 2023

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وفلومينينسي اليوم في كأس العالم للأندية

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي اليوم في كأس العالم للأندية

مشاهدة مباراة الأهلي وفلومينينسي بث مباشر في كأس العالم للأندية

الآن رابط سريع تويتر.. مشاهدة مباراة الأهلي وفلومينينسي بث مباشر يوتيوب اليوم