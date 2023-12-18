حملة مواطن تهنئ السيسي لفوزه بولاية رئاسية جديدة.. وتؤكد: الشعب اختار استكمال مسيرة البناء

هنأت حملة مواطن لدعم مصر، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد إعلان فوزه بفترة رئاسية جديدة، وحصوله على ٨٩% من إجمالي المشاركين يدل على أن الشعب اختار الوطن والبناء، وأن يكمل الرئيس مسيرة البناء والتنمية وصولا إلى الجمهورية الجديدة.

وقال محمد فاروق، المؤسس والمنسق العام لحملة مواطن، إن المشاركة الكثيفة من المقيدين بقاعدة الانتخابات دليل على وعي المصريين وشعورهم بالخطر تجاه وطنهم، والنزول جاء من أجل حماية الأمن القومي المصري، وإنهاء كل المخططات المعدة مسبقا لتحجيم مصر، ولكن الإجابة كانت أن الشعب واعا ويقف حلف دولته وقيادته السياسية ويثق في قوة وقدرة المؤسسات وعلى رأس القوات المسلحة.

وأضاف محمد فاروق، أن المصري دائما حائط صد للعدو في الأزمات ويبرهن على مدى معرفته وكشفه لكل المؤامرات الخارجية التي تهدف للنيل من الاستقرار والتقدم والازدهار ووقف قطار التنمية، مشيرا إلى أن نعم للسيسي، توقف كل ما خطط وانفق لتقزيم مصر وعدم علوها، ولكنها فضلها علية وستعلو بلحمة ووحدة وقوة شعبها.

فيما قال نصر مطر، منسق حملة مواطن بالخارج، أننا فخورون بالنتيجة التي حققها الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية التي انتهت أسبوع الماضي، موضحا أن النتيجة الكبيرة التي حققها الرئيس السيسي إنما تعكس الوعي الذي يتمتع به الشعب المصري والذي أثبت للعالم التفافه حول القيادة السياسية وحرصه على الحفاظ على المكتسبات التي تحققت في عهد السيد الرئيس.

وفي السياق ذاته قال المهندس عبد الوهاب أبو يوسف نائب المنسق العام لحملة مواطن، إنه يهنئ الشعب المصري العظيم على اختياره الرائع الذي يجعل الرئيس عبد الفتاح السيسي على رأس منظومة الحكم في مصر ليستكمل تلك المشروعات القومية العملاقة التي أطلقها وحقق فيها الجزء الأكبر، معبرا عن سعادته البالغة وسعادة حملة مواطن، إدارة ومنسقين ومنتسبين بهذا النجاح الكبير.

كما أكد بهجت العبيدي، المتحدث الرسمي باسم حملة مواطن بالخارج، أننا نفخر ونزهو بأننا كنا مساهمين في هذه الملحمة المصرية في حب قائد المسيرة، وقدمنا شيئا في هذا النجاح الهائل للرئيس عبد الفتاح السيسي، فنحن اليوم بهذه النتيجة الرائعة التي تحصّل عليها الرئيس نجني ثمرة جهد شارك فيه المئات من المنتسبين لحملة مواطن على مستوى العالم، هذه الثمرة الناضجة حلوة المذاق التي تثبت الوعي الكبير لأبناء الشعب المصري في الخارج والداخل على حد سواء الذين خرجوا في طوابير ممتدة واصطفوا أمام لجان الاقتراع ليؤشروا على المرشح رقم واحد رمز النجمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، يؤكد حجم النضج الذي وصل إليه المواطن المصري.