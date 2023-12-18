ميناء دمياط يتداول 34 سفينة للحاويات والبضائع العامة

الاقتصاد
بوابة الفجر


استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 9 سفن، بينما غادرته 17 سفينة، فيما تم التداول على 34 سفينة للحاويات والبضائع العامة.

وذكرت هيئة الميناء أن قطارا غادر بعد أن فرغ عدد 25 حاوية قادما من الإسكندرية، وعدد 8 وحدات نهرية (بارج) بعد أن قاموا بتفريغ شحنة تقدر بنحو 1724 طن أسمنت معبأ قادمة من محافظة المنيا، وتحميل شحنة تبلغ نحو 1742 طنا من القمح متجهة إلى المنيا وامبابة، بينما بلغت الشاحنات دخولا وخروجا عدد 5436 شاحنة.

وأوضحت أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح بلغ 147511 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 319146 طنا.

وأشارت إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 22225 طنا، فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 48834 طنا.

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