مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي بث مباشر يلا شوت

شاهد مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي دون تقطيع عبر تويتر الآن

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مباراة الأهلي وفلومينينسي
مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي بث مباشر يلا شوت

شاهد مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي دون تقطيع عبر تويتر الآن،يتقابل الأهلي مع نظيره فلومينينسي البرازيلي اليوم الإثنين في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية، والتي تُقام حاليًا في المملكة العربية السعودية.

وحقق الأهلي الفوز بنتيجة 3-1 على اتحاد جدة بطل الدوري السعودي في ربع النهائي، ليتأهل لمواجهة فلومينينسي، الذي تأهل لهذه المسابقة لأول مرة في تاريخه.

ضرب النادي الأهلي موعدًا مع فلومينسي البرازيلي يوم الإثنين المقبل، ضمن مباريات الدور نصف النهائي.

وقد استطاع الأهلي أن يكتسح “النمور” بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد للاتحاد، وقد أحرز أهداف النادي الأهلي على الترتيب كلا من “علي معلول وحسين الشحات وإمام عاشور”، بينما أحرز هدف النمور الوحيد النجم الفرنسي الكبير “كريم بنزيما”، وقد شهدت هذه المباراة تفوقا كبيرا من جميع لاعبي الأهلي، كما شهدت المباراة تألق كبير لحارس مرمى الأهلي محمد الشناوي الذي استطاع أن يتصدى لضربة جزاء للاتحاد نفذها كريم بنزيما.

في حين صنع فريق تريكولور التاريخ في القارة في العام التقويمي الحالي، إلا أن مآثرهم المحلية تركت الكثير مما هو مرغوب فيه، حيث لم يتمكنوا إلا من الحصول على المركز السابع في حملة البرازيل 2023، لينتهي بهم الأمر بفارق 14 نقطة عن بالميراس البطل..

مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي بث مباشر يلا شوت

كان الخروج من دور الـ16 في كأس البرازيل على يد فلامينجو بمثابة وصمة عار أخرى في دفتر ملاحظات فلومينينسي، لكن حاملي كأس ليبرتادوريس سيكونون حاضرين في دور المجموعات العام المقبل بسبب نجاحهم الأول في أرقى بطولة في أمريكا الجنوبية. البطولة وحصلت الآن على تذكرة ذهبية محتملة للنجومية العالمية.

ومع ذلك، لم يستعد فريق دينيز للزيارة في المملكة العربية السعودية بطريقة مثالية، حيث أنهوا مشوارهم في الدوري البرازيلي بهزيمتين متتاليتين أمام بالميراس وجريميو، حيث خسروا 1-0 خارج أرضهم أمام الأبطال قبل أن يتأهلوا للمباراة. 3-2 الضرب المنزلي على يد الأخير.

كورة لايف مشاهدة مباراة الاهلي وفلومينسي بث مباشر

وينتظر أن يقدم الفريقان مباراة قوية ومثيرة،فالأهلي يتسلح بعاملي الجمهور والمعنويات العالية إثر الفوز الكبير على المستضيف الاتحاد السعودي بثلاثية،وبلاشك فإن جماهيره المتوقع أن تزحف بكثافة عالية نحو «الجوهرة» ستكون عاملا مساعدا لفريقها وتشعرهم بأنهم يلعبون على أرضهم في مصر.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي وفلومينسي | من هنــــا

أما فلومينسي الذي يظهر في هذه النسخة لأول مرة فإنه يتسلح بخبرة لاعبيه ومهاراتهم إلى جانب الراحة لكونه لم يلعب في الأدوار التمهيدية.

موعد مباراة الأهلي القادمة في نصف نهائي كأس العالم للأندية

  • الأهلي ضد فلومينينسي البرازيلي: يوم الاثنين الموافق 18 ديسمبر، في تمام الثامنة مساء، على ملعب الجوهرة.
  • القناة الناقلة: SSC 1.
  • لم يسبق أن إلتق النادي الأهلي مع نظيره البرازيلي من قبل، ولكن سبق وأن تقابل مع فرق برازيلية في كأس العالم للأندية، أشرها نادي بالميراس.
  • حافظ الأهلي على شباكه نظيفة في أربع من آخر خمس مباريات له في جميع المسابقات، كما فشل في التسجيل في مباراتين من هذه المباريات.

القنوات الناقلة الموفتوحة لمباراة الاهلي وفلومينينسي اليوم:

يمكن للجماهير متابعة هذه المواجهة الحماسية عبر شبكة قنوات SSC، حيث حصلت الشبكة على حقوق البث الحصري للمباراة داخل منطقة الشرق الأوسط. سيتم نقل المباراة على قناة SSC 1 HD المشفرة. منصة شاهد تُظهر أيضًا اهتمامها ببطولة كأس العالم للأندية، حيث تمتلك حقوق بث المباراة مباشرة. يمكن للجماهير تحميل تطبيق شاهد على هواتفهم المحمولة والتمتع بالمشاهدة عبر شاشاتهم التلفزيونية.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي وفلومينسي | من هنــــا

تشكيلة فلومينينسي:

  • حراسة المرمى: فابيو
  • الدفاع: جوجا، نينو، ميلو، مارسيلو
  • الوسط: أندريه مارتينيلي، أرياس، قانسو، كينو
  • الهجوم: جيرمان كانو

تشكيلة الأهلي:

  • حراسة المرمى: محمد الشناوي
  • الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، علي معلول
  • الوسط: كوكا، مروان عطية، إمام عاشور
  • الهجوم: بيرسي تاو، كهربا، حسين الشحات
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