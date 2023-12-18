بث مباشر الاهلى وفلومينسي البرازيلى كأس العالم للأندية

بث مباشر الاهلى وفلومينسي البرازيلى كأس العالم للأندية دون تقطيع يلا شوت

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بث مباشر الاهلى وفلومينسي
بث مباشر الاهلى وفلومينسي البرازيلى كأس العالم للأندية

بث مباشر الاهلى وفلومينسي البرازيلى كأس العالم للأندية دون تقطيع يلا شوت،مباراة نارية اليوم بين الأهلي وفلومينينسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية. الجماهير في انتظار فرحة الفوز والتأهل. يوم الاثنين 18 ديسمبر 2023 هي الموعد، والأهلي جاهز لتحقيق الانتصار وترك بصمته في هذه البطولة الكبيرة.

ويريد النادي الأهلي أن يواصل مشواره القوي والكبير في البطولة، وذلك بعد افتتاح مباراته التي كانت قوية ومن طرف واحد أمام اتحاد جدة السعودي، والتي فاز بها بثلاثة أهداف لهدف وحيد على الفريق الذي يضم عدد من نجوم القارة الأوروبية سابقا.ً

بث مباشر الاهلى وفلومينسي البرازيلى كأس العالم للأندية

في مواجهته مع الاتحاد في الدور الثاني، لم يسمح الأهلي بالفوز الكاسح للمنافس السعودي بالترجمة إلى هيمنة على أرض الملعب. برغم التشكيلة القوية التي شهدت مشاركة نجوم مثل كريم بنزيما ونغولو كانتي، نجح الأهلي في التفوق بفضل هدف إمام عاشور وركلة جزاء رائعة من علي معلول.

رغم البطاقة الحمراء المتأخرة لأنتوني موديست، استمر الأهلي في احتفاله بالتأهل إلى نصف النهائي، والآن يتطلع النادي بقيادة مارسيل كولر إلى خوض تحدي جديد في مشواره نحو نهائي كأس العالم للأندية.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي وفلومينسي | من هنــــا

مشاهدة المباراة الأهلي على منصة شاهد عبر تليفونك

حصلت منصة شاهد الإلكترونية على حق البث المباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وفلومينينسي، وكذلك باقي مباريات كأس العالم، ويتم ذلك إنشاء حساب عبر المنصة ومتابعة المباريات فورا.

تردد قنوات ssc المشفرة الناقلة لمباراة الأهلى

من المفترض أن القنوات التي ستقوم بنقل مباراة فلومينينسي والأهلي اس اس سي السعودية المشفرة،، فهي أخذت هذه المباريات بشكل حصري مقتصر عليها فقط، وإليكم تردد القناة وهو كالآتي:

تردد قنوات ssc على بدر سات

  • التردد: 12418
  • معدل الترميز: 27500.
  • تصحيح الخطأ: ⅚.
  • الاستقطاب: رأسي.

تردد قناة SSC على نايل سات

التردد: 12523.
القمر الصناعي: النايل سات.
الاستقطاب: عمودي.
معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
معدل الترميز: 27500.

تردد قناة ssc عرب سات

  • التردد هو 12380.
  • معدل الترميز: 27500.
  • تصحيح الخطأ: ⅚.
  • الاستقطاب: رأسي.

تشكيلة فلومينينسي:

  • حراسة المرمى: فابيو
  • الدفاع: جوجا، نينو، ميلو، مارسيلو
  • الوسط: أندريه مارتينيلي، أرياس، قانسو، كينو
  • الهجوم: جيرمان كانو

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي وفلومينسي | من هنــــا

تشكيلة الأهلي:

  • حراسة المرمى: محمد الشناوي
  • الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، علي معلول
  • الوسط: كوكا، مروان عطية، إمام عاشور
  • الهجوم: بيرسي تاو، كهربا، حسين الشحات

وقرر الجهاز الفني للنادي الأهلي الاعتماد على مجموعة من اللاعبين أصحاب الإجادة والسيطرة، وهم الذين لهم الخبرة في المباريات السابقة، بينما يجري تعديل وحيد أو اثنين على أقصى تقدير في الجانب الأيمن لأكرم توفيق بدلًا من محمد هاني.

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