مشاهدة مباراة الأهلي ضد فلومينينسي البرازيلي في ½ نهائي كأس العالم للأندية الأسبوع

بث مباشر“فلومينزي” مشاهدة مباراة الأهلي ضد فلومينينسي البرازيلي في ½ نهائي كأس العالم للأندية الأسبوع

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مشاهدة مباراة الأهلي
مشاهدة مباراة الأهلي ضد فلومينينسي البرازيلي في ½ نهائي كأس

بث مباشر“فلومينزي” مشاهدة مباراة الأهلي ضد فلومينينسي البرازيلي في ½ نهائي كأس العالم للأندية الأسبوع،يضرب النادي الأهلي موعدًا هامًا وقويًا في نصف نهائي مونديال الأندية أمام فلومينسي البرازيلي في المباراة المقررة بين الطرفين في الثامنة مساء اليوم على ملعب الملك عبد الله بريدة في السعودية.

حيث يعمل النادي الأهلي إلى الفوز على الفريق البرازيلي فريق فلوميننسي وذلك للصعود إلى الدور المقبل والحصول على مركز أفضل هذا العام ومقابلة فريق مانشستر سيتي حيث يأمل المدير الفني مارسيل كولر إلى تحسين الصورة التي أنطبعت خلال هذا الموسم بعد خسارة الدوري الأفريقي والسوبر الإفريقي وعدم تحقيق أي فوز خلال آخر ثلاث مواجهات في الدوري المحلي بث مباشر مباراة الأهلي في الدور قبل النهائي يلا شوت

مشاهدة مباراة الأهلي ضد فلومينينسي البرازيلي في ½ نهائي كأس العالم للأندية الأسبوع

موعد عرض مباريات كأس العالم للأندية

تم تحديد موعد عرض مباريات كأس العالم للأندية ومتى ستقام، وأماكن تواجد الأندية، وإليكم موعد المباريات وهي كالآتي:

  • أولًا مباريات ربع النهائي ما بين الأهلي واتحاد جدة تلك المباراة ستكون الثامنة مساءً في القاهرة التاسعة في جدة، يتم لعب هذه المباراة في ملعب الجوهرة.
  • الربع الثاني تكون ما بين أوراوا الياباني مع ليونيل مكسيكي المباراة كانت الجمعة الرابعة والنصف عصرًا في استاد الأمير فيصل.
  • نصف النهائي الأول النادي البرازيلي فلومينيسي والأهلي لأنه الفريق الفائز في ربع النهائي الأول الإثنين الثامن عشر من ديسمبر في تمام الثامنة مساءً داخل ملعب الجوهرة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي وفلومينسي | من هنــــا

  • أما عن نصف النهائي الثاني ما بين مانشستر سيتي مع الفائز بالربع النهائي الثاني تعقد المباراة بتاريخ 19 من ديسمبر الثلاثاء الثامنة مساءً في ملعب الجوهرة
  • انتهاء كأس العالم للأندية 22 من ديسمبر الثامنة مساءً أيضًا في ملعب الجوهرة.
  • مباراة المركز الثالث ستكون الجمعة 22 من ديسمبر 4:30 مساءً في استاد الأمير عبد الله.

موعد مباراة الأهلي وفلومينسي في كأس العالم للأندية

تبدأ المباراة بين الأهلي وفلومينسي في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة و9 مساءً بتوقيت السعودية.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي وفلومينسي | من هنــــا

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفلومينسي بكأس العالم للأندية

ستنقل المباراة عبر قنوات SSC 1HD وSSC 5HD.

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