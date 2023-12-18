بث مباشر | مشاهدة مباراة الاهلي وفلومينينسي اليوم في كأس العالم للأندية.. يلا شوت

بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وفلومينينسي يلا شوت في كأس العالم للأندية

جولة الأهلي الفاصلة بين Fluminense vs Al Ahly بالمونديال، مشاهدة مباراة الأهلي وفلومينينسي بث مباشر في كأس العالم للاندية، النادي الأهلي المصري يستعد بفارغ الصبر للمواجهة النصف نهائية في كأس العالم للأندية، حيث سيواجه الفريق البرازيلي القوي فلومينينسي، الفائز بلقب كأس ليبرتادوريس. بعد تحقيق الأهلي فوزًا مثيرًا على اتحاد جدة السعودي بنتيجة 3-1، يدخل الفريق المصري المباراة بثقة وروح معنوية عالية.

ستقام المواجهة المثيرة في ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، المشهور بـ "الجوهرة المشعة" في جدة، مما يضفي جوًا من التميز والإثارة على الحدث الكروي. يدرك الأهلي تمامًا تحديات المباراة، خاصة أمام فريق برازيلي يضم لاعبين ذوي خبرة وجودة، بما في ذلك الظهير الأيسر مارسيلو.

وبالرغم من الصعوبات المتوقعة، يعتمد الأهلي على الثقة والأداء المميز الذي قدمه لاعبوه حتى الآن. يبرز حارس المرمى محمد الشناوي بأداء رائع، حيث كان له دور كبير في تأهل الفريق، بتصديه لركلة جزاء من النجم كريم بنزيما في مواجهة ريال مدريد.

يطمح الأهلي في استغلال زخم الانتصارات والروح المعنوية العالية لتحقيق حلم التأهل إلى النهائي وتحقيق إنجاز جديد يضاف إلى سجلاته الرائعة. تنتظر العالم هذه المباراة بشغف، وعشاق كرة القدم يتوقعون رؤية العملاق المصري يكتب فصلًا جديدًا من تاريخه الرياضي العريق.

ما هو موعد مباراة الاهلي وفلومينينسي اليوم في كأس العالم للأندية 2024

ستكون المباراة حدثًا يجمع بين نجوم كبار من الجانبين، ومع مشاهدة مباراة الأهلي وفلومينينسي بث مباشر يلا شوت، يظهر وضوحًا التركيز على القوة الهجومية للأهلي بقيادة محمد شريف وأليو بادجي، لاعبين يتمتعان بمهارات فردية رائعة وقدرة على هز الشباك بانتظام. من ناحية أخرى، يعتبر مارسيلو هيريرا من فلومينينسي لاعبًا برازيليًا كبيرًا، حيث يتمتع بقدرات فنية عالية ويشكل إضافة هامة لقوة الفريق.

من المتوقع أن تكون المباراة مثيرة ومشحونة بالتوتر، حيث يسعى الفريقان جاهدين للتأهل إلى المباراة النهائية. سيعتمد الأهلي على دعم الجماهير المصرية المحلية والعربية الموجودة في الملعب، بالإضافة إلى جماهيره الواسعة التي ستتابع المباراة عبر وسائل البث المباشر، بهدف تحقيق الفوز والتأهل. بالطبع، ستلعب الأداء الجماعي والاستراتيجية الفردية دورًا حاسمًا في نتيجة المباراة.

يمكن التأكيد على أن عشاق كرة القدم في مصر والوطن العربي سيتابعون هذا اللقاء بشغف وحماس، وذلك عبر البث المباشر ومنصات التواصل الاجتماعي. ستكون هذه الفرصة مثالية للجماهير لدعم فريقها المحلي المفضل وتشجيعه في رحلته نحو التأهل إلى المباراة النهائية وتحقيق اللقب العالمي.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وفلومينينسي لنصف نهائي كأس العالم للاندية 2023

لمتابعة بث مباشر مباراة الأهلي وفلومينينسي على قناة SSC الرياضية، يُنصح بضبط أجهزة الاستقبال على تردد القناة لضمان تجربة مشاهدة ممتازة ومتابعة الأحداث بجودة عالية. يتيح ذلك للمشجعين الاستمتاع بمباراة النصف النهائي في كأس العالم للأندية 2023 بين النادي الأهلي المصري وفلومينينسي البرازيلي.

مع تركيز قنوات SSC الرياضية على تغطية الأحداث الرياضية الكبرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة الإفريقية، يمكن للجماهير الرياضية الاعتماد عليها كمصدر موثوق لمتابعة مختلف الرياضات والأحداث الرياضية. ستُقدم القنوات تحليلات دقيقة وتعليقات حية لكل لحظة في المباراة، مما يعزز تجربة المشاهدة ويضيف إثارة إضافية لهذا اللقاء المنتظر.

لاستمتاع بكل لحظة من المباراة والاستفادة الكاملة من تغطية قناة SSC، يفضل على المشاهدين ضبط أجهزتهم على التردد الصحيح والتأكد من استعدادها لاستقبال البث بشكل سلس وخالي من المشاكل. تتيح هذه الإعدادات للمشجعين الاستمتاع بكرة القدم في أعلى مستوياتها من خلال تجربة مشاهدة مميزة.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي اليوم:

تردد قناة SSC 1 HD على نايل سات تردد قناة SSC 1 HD على عرب سات تردد قناة SSC 1 HD على بدر سات معامل تصحيح الخطأ: 5/6

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

التردد: 12523 معامل تصحيح الخطأ: 4/3

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

التردد: 12418

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 3\4.

الاستقطاب افقي

التردد 12418



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تشكيل مباراة الأهلي وفلومينينسي اليوم

أولًا: تشكيل الأهلي اليوم

حراسة المرمى محمد الشناوي. خط الدفاع محمد هاني، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم وعلي معلول. الوسط أحمد حسن كوكا، مروان عطية وإمام عاشور. الهجوم حسين الشحات، بيرسي تاو ومحمود عبد المنعم كهربا.

ثانيًا: تشكيل فلومينينسي اليوم

حراسة المرمى فابيو ديفسون لوبيز. خط الدفاع صاموييل إكزافير، فيليبي ميلو، نينو ومارسيلو دا سيلفا. خط الوسط أندريه تريندادي، ماتيوس مارتينيلي وجون أرياس. الهجوم ماركوس دا سيلفا كينو، باولو هينريكي جانسو وجيرمان كانو.

مواجهات الأهلي مع الأندية البرازيلية بالمونديال

والتقى الأهلي مع الأندية البرازيلية عبر تاريخ مشاركاته في بطولة كأس العالم للأندية 5 مرات حيث فاز في لقاء وحيد وخسر في أربع مباريات وهم على النحو التالي:

1- الأهلى 1-2 إنتر ناسيونال البرازيلي نصف نهائي كأس العالم للأندية اليابان عام 2006

2- الأهلي 0-1 كورنيانز البرازيلي نصف نهائي كأس العالم للأندية اليابان عام 2012

3- الأهلى 3-2 بالميراس البرازيلي ركلات الترجيح مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية قطر 2021

4- الأهلى 0-2 بالميراس البرازيلي نصف نهائي كأس العالم للأندية الإمارات 2022

5- الأهلى 2-4 فلامنجو البرازيلي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية المغرب 2023

اللجوء للوقت الإضافى حال تعادل الأهلى وفلومينينسي

في حال تعادل الأهلي وفلومينينسي في الوقت الأصلي للمباراة، ستُجرى مدة إضافية تبلغ 30 دقيقة. وإذا استمر التعادل بعد ذلك، ستتخذ ركلات الترجيح وسيلة لتحديد الفريق المتأهل، وهو سيناريو مثير يضيف لمسة إثارة إلى المواجهة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي في كأس العالم للأندية | من هنـــا

يواصل الأهلي تحقيق إنجازاته في بطولة كأس العالم للأندية، حيث أصبح ثاني أكثر الأندية فوزًا في تاريخ البطولة بفضل انتصاره البارز على اتحاد جدة. برصيد 9 انتصارات، يتفوق الأهلي على العديد من الأندية العالمية، وهو الآن يتطلع لتحقيق المزيد من النجاحات في المراحل المقبلة.

تعكس الإحصائيات دورًا مميزًا للأهلي، حيث يحتل المركز الثاني بعد ريال مدريد الذي يتصدر القائمة بـ 12 انتصارًا. كما أصبح الأهلي الفريق العربي والإفريقي الأكثر تحقيقًا للانتصارات في تاريخ كأس العالم للأندية، متفوقًا على برشلونة الذي يحتل المركز الثالث برصيد 7 انتصارات. مع تبقي ثلاث مباريات فقط، يمكن للأهلي معادلة رقم ريال مدريد وتحقيق مزيد من الإنجازات التاريخية.

تاريخ فلومينينسي في مونديال الأندية

تأسس نادي فلومينينسي في عام 1902، ويعد من أقدم الأندية في البرازيل وأمريكا الجنوبية بشكل عام. يحمل النادي إرثًا غنيًا بفضل 38 لقبًا حققها على مر التاريخ، منها 4 ألقاب للدوري البرازيلي، ولقب في الكأس، الانتر كونتيننتال، وكوبا ليبارتادوريس، وكل لقب من هذه البطولات مرة واحدة، بالإضافة إلى 31 لقبًا في بطولة كاريوكا المحلية التي تُخصص لأندية العاصمة البرازيلية.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي في كأس العالم للأندية | من هنـــا

في صفوف فلومينينسي، يبرز العديد من النجوم، وأبرزهم الظهير الأيسر التاريخي لريال مدريد، مارسيلو، الذي انضم إلى الفريق البرازيلي في الصيف الماضي. بالإضافة إلى كينو، الجناح البرازيلي الذي كان لاعبًا في صفوف بيراميدز في مصر.

يتألق في وسط الملعب فيليبي ميلو، الذي خاض تجارب كبيرة في أوروبا مع يوفنتوس وإنتر ميلان. كما يتألق أندريا، لاعب الوسط البارع صاحب الـ22 عامًا، الذي يُعد من بين المواهب المنتظرة في الكرة البرازيلية.

جانزو هو لاعب آخر يشغل وسط الملعب وسبق له اللعب في صفوف إشبيلية. بالإضافة إلى المهاجم جيرمان كانو، الهداف الأرجنتيني صاحب الـ35 عامًا، الذي سجل هذا الموسم 40 هدفًا في 59 مباراة بمختلف المسابقات وقدم أداءً استثنائيًا في صفوف فلومينينسي.